به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی مجید الهیراد اظهار کرد: ثبتنام هشتمین دوره جشنواره قرآنی «باران وحی» از یک ماه گذشته آغاز شده و تا پایان مردادماه ادامه دارد و مددجویان و اعضای خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد فرصت دارند در رشتههای مختلف این رویداد قرآنی شرکت کنند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی افزود: تاکنون ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان و خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد در خراسان شمالی در این جشنواره ثبتنام کردهاند که این میزان مشارکت، استان را در جایگاه دوم کشور از نظر تعداد شرکتکنندگان قرار داده است.
وی با بیان اینکه میزان مشارکت استان در جشنواره امسال به ۲۰۰ درصد تحقق سهمیه پیشبینیشده رسیده است، ادامه داد: سال گذشته نیز خراسان شمالی با مشارکت گسترده مددجویان، موفق به کسب رتبه دوم کشور در این جشنواره شد و امیدواریم امسال نیز با حضور پررنگ خانواده بزرگ کمیته امداد، شاهد تداوم این موفقیت باشیم.
الهیراد گفت: پس از پایان مرحله ثبتنام در پایان مردادماه، بررسی و داوری آثار شرکتکنندگان از ابتدای شهریورماه آغاز خواهد شد و آثار در رشتهها و گروههای سنی مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به تنوع رشتههای هشتمین جشنواره «باران وحی» افزود: این جشنواره در بخشهای مختلف قرآنی، آوایی، معارفی و هنری برگزار میشود و رشتههایی همچون قرائت قرآن، ترتیل، حفظ، اذان، دعاخوانی، قصهگویی، نقاشی، عکاسی و دیگر رشتههای فرهنگی و هنری را شامل میشود.
وی ادامه داد: این جشنواره در دورههای مختلف سنی برگزار شده و فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی خانوادههای تحت حمایت فراهم میکند.
الهیراد با اشاره به نقش همیاران قرآنی در برگزاری این رویداد بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ نفر از همیاران قرآنی در استان با کمیته امداد همکاری دارند و در زمینه راهنمایی مددجویان، ثبتنام و آمادهسازی و ارائه آثار، یاریرسان خانوادههای تحت حمایت هستند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در کمیته امداد تنها به برگزاری مسابقات و جشنوارهها محدود نمیشود، بلکه تلاش میکنیم با تقویت انس خانوادههای تحت حمایت با قرآن و معارف دینی، زمینه رشد معنوی، افزایش امید، اعتمادبهنفس و توانمندی فکری و اجتماعی آنان را فراهم کنیم؛ چرا که فرهنگ قرآنی میتواند در کنار حمایتهای اقتصادی، نقش مؤثری در تعالی و استحکام زندگی خانوادههای تحت حمایت داشته باشد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در پایان از خانوادههای تحت حمایت خواست فرصت باقیمانده تا پایان مردادماه را مغتنم شمرده و با حضور در این جشنواره، استعدادهای قرآنی و هنری خود را به نمایش بگذارند.
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