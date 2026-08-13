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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

پیش‌بینی افزایش دما و احتمال بارش رگبار پراکنده در نیمه غربی استان یزد

پیش‌بینی افزایش دما و احتمال بارش رگبار پراکنده در نیمه غربی استان یزد

یزد- کارشناس هواشناسی استان یزد از تداوم ماندگاری هوای گرم و احتمال وقوع رگبار پراکنده در برخی مناطق طی روزهای آتی خبر داد.

سیدعباس میرحسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس داده‌های هواشناسی استان یزد با پدیده‌های جوی متعددی از جمله افزایش ابرها و افزایش سرعت باد مواجه خواهد بود.

وی همچنین تأکید کرد: ماندگاری هوای گرم در استان ادامه دارد و انتظار می‌رود در روزهای جمعه و شنبه، شاهد افزایش نسبی دما در بسیاری از نقاط باشیم.

میرحسینی با اشاره به احتمال بارش در نیمه هفته گفت: در نیمه غربی استان، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران وجود دارد.

وی افزود: در حالی که بافق با دمای ۴۴ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در روز گذشته بوده است، دمای صبح امروز پنجشنبه در شهر یزد ۲۹ درجه ثبت شد. همچنین بیداخوید با دمای ۱۴ درجه، خنک‌ترین نقطه استان در صبح روز پنجشنبه بود.

کد مطلب 6915523

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