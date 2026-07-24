به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، سلسله نشست‌های نقد و بررسی «گفتگومندی در سینمای ایران» به همت انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران با همکاری خانه سینما برگزار می‌شود.

اولین برنامه با موضوع «زیبایی شناختی تصویر» و «گفتگومندی نام شناختی» روز سه شنبه ۶ مرداد ساعت ۱۸ با نمایش فیلم سینمایی «باشو غریبه‌ای کوچک» ساخته زنده یاد بهرام بیضایی در سالن سیف الله داد خانه سینما آغاز می‌شود.

در این برنامه پس از نمایش فیلم، بهمن نامور مطلق از منظر نام شناختی و مسعود سفلایی از منظر زیبایی شناختی تصویر صحبت خواهند کرد.

دبیری این سلسله نشست‌ها را میثم یزدی بر عهده دارد و حضور در این نشست برای علاقه‌مندان آزاد است.