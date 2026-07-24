  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

مروری بر زیبایی شناختی «باشو غریبه‌ای کوچک» در خانه سینما

مروری بر زیبایی شناختی «باشو غریبه‌ای کوچک» در خانه سینما

اولین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگومندی در سینمای ایران» با مروری بر زیبایی شناختی «باشو غریبه‌ای کوچک» در خانه سینما برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، سلسله نشست‌های نقد و بررسی «گفتگومندی در سینمای ایران» به همت انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران با همکاری خانه سینما برگزار می‌شود.

اولین برنامه با موضوع «زیبایی شناختی تصویر» و «گفتگومندی نام شناختی» روز سه شنبه ۶ مرداد ساعت ۱۸ با نمایش فیلم سینمایی «باشو غریبه‌ای کوچک» ساخته زنده یاد بهرام بیضایی در سالن سیف الله داد خانه سینما آغاز می‌شود.

در این برنامه پس از نمایش فیلم، بهمن نامور مطلق از منظر نام شناختی و مسعود سفلایی از منظر زیبایی شناختی تصویر صحبت خواهند کرد.

دبیری این سلسله نشست‌ها را میثم یزدی بر عهده دارد و حضور در این نشست برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 6897520
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها