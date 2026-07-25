پایان دوره مدیر اجرایی فیباآسیا پس از ۳ دهه فعالیت مستمر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در نشست‌های اخیر هیئت مرکزی فیبا و هیئت منطقه‌ای فیبا آسیا، مقر این دفتر از شهر بیروت (لبنان) به کوالالامپور (مالزی) منتقل خواهد شد. این انتقال از ژانویه ۲۰۲۷ (دی‌ماه ۱۴۰۵) اجرایی می‌شود.

کوالالامپور که پیش‌تر میزبان اصلی دفتر منطقه‌ای فیبا در آسیا بوده، به دلیل موقعیت استراتژیک، ارتباطات بین‌المللی و میزبانی سازمان‌های بزرگی چون کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون جهانی بدمینتون (WBF)، به عنوان مقر جدید این دفتر انتخاب شده است.

همزمان با این جابه‌جایی، هاگوپ خاجیریان، مدیر اجرایی منطقه آسیا، پس از نزدیک به سه دهه فعالیت مستمر در رأس مدیریت بسکتبال آسیا، در پایان سال جاری میلادی در این سمت بازنشسته می‌شود و به عنوان مشاور ارشد دبیرکل فیبا ادامه همکاری خواهد داد.

در ادامه این تحولات، وسیم خان، مدیر ورزشی بریتانیایی-پاکستانی، با سابقه مدیریت در فدراسیون‌های بین‌المللی و آسیایی، از ژانویه ۲۰۲۷ به عنوان مدیر اجرایی جدید منطقه آسیا منصوب شده است و هم‌اکنون با عنوان «مدیر اجرایی منتخب» فرآیند انتقال مسئولیت را با خاجیریان دنبال می‌کند.

این تغییرات در راستای تقویت ساختار مدیریتی فیبا در آسیا و حمایت از ۴۴ فدراسیون ملی عضو این قاره انجام می‌شود.