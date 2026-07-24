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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

ثبت‌نام ۴۵ هزار مازندرانی برای سفر اربعین

ثبت‌نام ۴۵ هزار مازندرانی برای سفر اربعین

ساری - مدیر حج و زیارت مازندران با اعلام ثبت‌نام بیش از ۴۵ هزار نفر از متقاضیان سفر اربعین در سامانه سماح، از آغاز ارائه خدمات از طریق اپلیکیشن «همیار اربعین» خبر داد.

عباس اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از حضور در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: تا امروز، جمعه دوم مردادماه، بیش از ۴۵ هزار نفر از متقاضیان سفر اربعین در استان با مراجعه به سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند و روند نام‌نویسی همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از راه‌اندازی اپلیکیشن «همیار اربعین» برای ارائه خدمات به زائران خبر داد و افزود: افرادی که ثبت‌نام خود را در سامانه سماح نهایی کرده‌اند، می‌توانند این برنامه را دریافت و روی تلفن همراه خود نصب کنند.

مدیر حج و زیارت مازندران با بیان اینکه این اپلیکیشن مجموعه‌ای از خدمات مورد نیاز زائران را در اختیار آنان قرار می‌دهد، تصریح کرد: اطلاعات مربوط به نشانی اماکن، ایستگاه‌های خدماتی، مواکب، بخش اشیای گمشده و پیدا شده، امکان ارسال پیامک رایگان و همچنین اخبار و برنامه‌های مرتبط با اربعین در این نرم‌افزار پیش‌بینی شده است.

وی از زائران خواست پیش از آغاز سفر، اپلیکیشن «همیار اربعین» را نصب کرده و برای بهره‌مندی از خدمات و امکانات پیش‌بینی‌شده، در طول مسیر از قابلیت‌های آن استفاده کنند.

کد مطلب 6897701

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