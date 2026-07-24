عباس اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از حضور در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: تا امروز، جمعه دوم مردادماه، بیش از ۴۵ هزار نفر از متقاضیان سفر اربعین در استان با مراجعه به سامانه سماح ثبتنام کردهاند و روند نامنویسی همچنان ادامه دارد.
وی همچنین از راهاندازی اپلیکیشن «همیار اربعین» برای ارائه خدمات به زائران خبر داد و افزود: افرادی که ثبتنام خود را در سامانه سماح نهایی کردهاند، میتوانند این برنامه را دریافت و روی تلفن همراه خود نصب کنند.
مدیر حج و زیارت مازندران با بیان اینکه این اپلیکیشن مجموعهای از خدمات مورد نیاز زائران را در اختیار آنان قرار میدهد، تصریح کرد: اطلاعات مربوط به نشانی اماکن، ایستگاههای خدماتی، مواکب، بخش اشیای گمشده و پیدا شده، امکان ارسال پیامک رایگان و همچنین اخبار و برنامههای مرتبط با اربعین در این نرمافزار پیشبینی شده است.
وی از زائران خواست پیش از آغاز سفر، اپلیکیشن «همیار اربعین» را نصب کرده و برای بهرهمندی از خدمات و امکانات پیشبینیشده، در طول مسیر از قابلیتهای آن استفاده کنند.
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