سرانه فضای سرپوشیده ورزشی کهگیلویه و بویراحمد فقط ۲۵ صدم مترمربع است

به گزارش خبرنگار، احمد حکمتی عصر جمعه در مراسم برگزاری مسابقات آمادکی جسمانی استان با اشاره به پایین بودن سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده در استان، گفت: سرانه فضای سرپوشیده ورزشی در استان تنها ۲۵ صدم مترمربع است که با توجه به شرایط اقلیمی، پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.
وی اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، سرانه ورزشی استان ۱.۶ مترمربع است که از این میزان، ۸۱ صدم مترمربع به فضاهای روباز و تنها ۲۵ صدم مترمربع به فضاهای سرپوشیده اختصاص دارد.
معاون ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با هشدار نسبت به پیامدهای کمتحرکی در جامعه افزود: در حالی که میانگین کمتحرکی در جهان حدود ۳۱ درصد است، این شاخص در میان بزرگسالان ایران به حدود ۶۱ درصد رسیده که زنگ خطری جدی برای سلامت جامعه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه فعالیت بدنی منظم میتواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به افزایش طول عمر کمک کند، تصریح کرد: کمتحرکی یکی از عوامل مهم ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی، سرطان روده بزرگ و سرطان رحم است و افراد بالغ باید هفتهای بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت ورزشی داشته باشند.
حکمتی نقش ورزش در کاهش هزینههای درمان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: بر اساس آمارهای جهانی، سرمایهگذاری یک دلار در حوزه ورزش، بین سه تا پنج دلار صرفهجویی در هزینههای درمانی به همراه دارد.
وی با مقایسه سرانه ورزشی ایران با کشورهای توسعهیافته اظهار کرد: سرانه ورزشی در کشورهای اسکاندیناوی بین ۱۰ تا ۱۵ مترمربع و در بسیاری از کشورهای اروپایی بین پنج تا هشت مترمربع است، در حالی که میانگین این شاخص در ایران حدود ۱.۲ مترمربع است.
معاون ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محدودیت اعتبارات این حوزه افزود: کمتر از یک درصد اعتبارات کشور به وزارت ورزش اختصاص مییابد و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به توسعه زیرساختهای ورزشی، بهویژه در مناطق کمبرخوردار و حاشیهنشین را دوچندان کرده است.
وی تأکید کرد: احداث یک سالن ورزشی در مناطق محروم تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی است.
حکمتی هشدار داد: اگر پروژههای نیمهتمام ورزشی طی ۱۰ سال آینده تکمیل نشوند، کشور ناچار خواهد بود بیش از ۲۰ درصد به اعتبارات حوزه درمان بیفزاید.
وی در پایان از تلاشهای مسئولان، رؤسای هیئتهای ورزشی، قهرمانان و فعالان حوزه ورزش استان برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی قدردانی کرد.
نظر شما