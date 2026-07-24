تساوی سپاهان در نخستین دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و فولاد خوزستان، شامگاه جمعه دوم مرداد در ورزشگاه پاس قوامین تهران در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند.

این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت؛ سپاهان در فصل نقل‌وانتقالات آرمین سهرابیان، امیرحسین جلالی‌وند، امیررضا جدی، رضا جعفری و غلام‌رضا ثابت‌ایمانی را جذب کرده است.

انزو کریولی، ایوان سانچز، وحدت حنانوف، نیما میرزازاد، محمد مهدی محبی، محمدرضا بردبار، محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، مجید علیاری و گئورگی گولسیانی نیز بازیکنانی هستند که از جمع طلایی‌پوشان جدا شدند.