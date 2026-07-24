  1. استانها
  2. اصفهان
۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

تساوی سپاهان در نخستین دیدار تدارکاتی

تساوی سپاهان در نخستین دیدار تدارکاتی

اصفهان -تیم فوتبال سپاهان در نخستین دیدار تدارکاتی پیش‌فصل خود در برابر فولاد خوزستان به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و فولاد خوزستان، شامگاه جمعه دوم مرداد در ورزشگاه پاس قوامین تهران در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر رفتند.

این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت؛ سپاهان در فصل نقل‌وانتقالات آرمین سهرابیان، امیرحسین جلالی‌وند، امیررضا جدی، رضا جعفری و غلام‌رضا ثابت‌ایمانی را جذب کرده است.

انزو کریولی، ایوان سانچز، وحدت حنانوف، نیما میرزازاد، محمد مهدی محبی، محمدرضا بردبار، محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، مجید علیاری و گئورگی گولسیانی نیز بازیکنانی هستند که از جمع طلایی‌پوشان جدا شدند.

کد مطلب 6897859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها