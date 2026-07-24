قم با چهار نماینده در مسیر تیم ملی هاکی روی یخ بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه نظری در کنار سوگند آقایی، هدیه آقایی و ملیحه علی‌بیگلو به عنوان چهار نماینده استان قم در اردوی انتخابی تیم ملی بزرگسالان هاکی روی یخ بانوان حضور یافتند.



این مرحله از اردوی انتخابی روز جمعه دوم مردادماه در پیست یخ ایران‌مال برگزار شد و بازیکنان دعوت‌شده توانایی‌های فنی خود را برای حضور در فهرست نهایی تیم ملی به نمایش گذاشتند.



چهار ورزشکار قمی با حضور در این اردو، شانس خود را برای قرار گرفتن در ترکیب نهایی تیم ملی بزرگسالان و اعزام به رقابت‌های جهانی محک می‌زنند.



جوان‌ترین بازیکن اردو از قم معرفی شد



در میان نفرات دعوت‌شده، فاطمه نظری با ۱۴ سال سن عنوان جوان‌ترین بازیکن اردوی انتخابی تیم ملی بزرگسالان هاکی روی یخ بانوان را به خود اختصاص داد.



حضور این ورزشکار نوجوان در جمع بازیکنان بزرگسال، نشان‌دهنده حضور استعدادهای کم‌سن‌وسال استان قم در بالاترین سطح هاکی روی یخ بانوان کشور است.



این اردو با هدف ارزیابی عملکرد بازیکنان و انتخاب نفرات نهایی تیم ملی بزرگسالان هاکی روی یخ بانوان برگزار شد تا نفرات برگزیده برای حضور در رقابت‌های جهانی معرفی شوند.