خالق فیلم «ماسک» از دنیا رفت؛ جیم کری از همکاری با وی تشکر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، چاک راسل که به عنوان کارگردان فیلم‌هایی چون «ماسک» محصول ۱۹۹۴ و همچنین «کابوس در خیابان الم ۳: جنگجویان رویا» را در کارنامه داشت، در حالی که ۷۴ ساله بود، از دنیا رفت.

راسل کار خود را با نوشتن فیلمنامه و کار به عنوان مدیر تولید و دستیار کارگردان در فیلم‌های مستقل آغاز کرد. او در حالی که به عنوان تهیه‌کننده اجرایی در فیلم «شب جهنمی» کار می‌کرد، با فرانک دارابونت آشنا شد و با او همکاری کرد.

وی پس از آن که فیلمنامه فیلم «دریم‌اسکیپ» با بازی دنیس کواید، به کارگردانی جوزف روبن را نوشت، اولین تجربه کارگردانی خود را با فیلم «کابوسی در خیابان الم ۳» رقم زد که بیش از ۲ قسمت اول فروش کرد و پاتریشیا آرکت را به عنوان بازیگر معرفی کرد. او در ادامه کارگردانی بازسازی «توده» را بر عهده گرفت.

وی برای فیلم پرفروش «ماسک» در سال ۱۹۹۴، کامرون دیاز را برای اولین بار به کار گرفت و جیم کری را به نامی آشنا بدل کرد. این فیلم نامزد جایزه اسکار برای جلوه‌های ویژه شد. «ماسک» که به موفقیتی بزرگ دست یافت، با فروش ۳۵۱.۸ میلیون دلار در گیشه، تحسین منتقدان را نیز دریافت کرد.

جیم کری که برای بازی در این فیلم، نامزدی جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال یا کمدی را کسب کرد، در بیانیه‌ای از راسل یاد کرد و گفت: من همکاری با چاک راسل را که در طول فیلمبرداری «ماسک» فضایی پرشور و کودکانه از شگفتی و رفاقت را در صحنه فیلمبرداری خود ایجاد کرد، یک افتخار می‌دانم. تمام بازیگران و عوامل از بازیگوشی او تأثیر و الهام گرفتند. هر یک از ما سال‌هاست که از آن لحظه شاد و جاودانه بهره‌مند بوده‌ایم. من «ماسک» را یکی از جواهرات زندگی خلاقانه‌ام می‌دانم. متشکرم، چاک.

فیلم‌های بعدی راسل «پاک‌کننده» با بازی آرنولد شوارتزنگر و «شاه عقرب» با حضور دواین جانسون بود که برای اولین بار وی را در نقش اصلی جلوی دوربین برد.

پس از چندین سال وقفه، راسل با کارگردانی «من خشم هستم» با بازی جان تراولتا، فیلم اکشن-ماجراجویی «جنگلی» و «شهر بهشت» با بازی بروس ویلیس و تراولتا بازگشت.

سال ۲۰۲۴ او بازسازی «جادوگر» را کارگردانی کرد و در آن زمان به ورایتی گفت: ما باید این چیزها را انسانی کنیم، چه اکشن باشد، چه کمدی یا درام. باید به ذهن بازیگران خود نفوذ کنی. باید شخصیت واقعی آنها را در اجراهایشان وارد کنی.

او به تازگی خبر داده بود که در شرکت هوش مصنوعی «نومورفیک» که متعق به خودش بود ۲ فیلم «هایپریا» و «بی» را با هوش مصنوعی مولد در کل خط تولید، ساخته است.

در حالی که گفته شده این کارگردان در خانه اش بیهوش یافت شد، دلیل فوت وی هنوز اعلام نشده است. او ۳ فرزند داشت.