ذخایر چربی سلولی به بدن در مبارزه با ویروس ها کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق بیانیه دانشگاه لاتروب استرالیا، این مطالعه نشان داد که ساختارهای چربی که به عنوان "قطرات چربی" شناخته می شوند، با غنی شدن در اسیدهای چرب خاص و به کارگیری پروتئین های ضد ویروسی کلیدی درگیر در سیگنال های ایمنی، به محدود کردن تکثیر ویروس کمک می کنند.

محققان دریافتند که ترکیب دو مورد از این اسیدهای چرب در قطرات چربی مصنوعی باعث کاهش تکثیر ویروس و افزایش سیگنال های ایمنی ضد ویروسی می شود.

این کشف می‌تواند دری را به روی نوع جدیدی از استراتژی ضد ویروسی باز کند که مکانیسم‌های دفاعی ذاتی بدن را به جای هدف قرار دادن ویروس‌های فردی مهار می‌کند.

«کارلا هلبیگ»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه لاتروب، گفت: «قطرات چربی که مدت‌ها ذخایر چربی غیر فعال در نظر گرفته می‌شدند، به طور فعال به دفاع از بدن در برابر ویروس‌ها کمک می‌کنند.»

هلبیگ گفت: «با دستکاری قطرات لیپید یا رساندن چربی‌های ضد ویروسی خاص، ممکن است بتوان ضد ویروس‌هایی با طیف وسیع تولید کرد که علیه انواع مختلفی از ویروس‌ها عمل می‌کنند.»

«ابونی مونسون» از دانشگاه لاتروب، یکی از محققان، گفت: «این کشف می تواند به دانشمندان کمک کند تا برای همه گیری احتمالی بعدی آماده شوند.»

مونسون گفت: «این مطالعه می تواند منجر به توسعه موج جدیدی از داروهای ضد ویروسی شود که به جای ویروس های خاص یک مسیر مشترک را هدف قرار می دهد و به تقویت پاسخ ایمنی و کاهش بار بیماری کمک می کند.»