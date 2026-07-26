لیلا یگانه تهیه کننده رادیو با اشاره به رویکرد متفاوت برنامه «روایتی از یک بیعت» به خبرنگار مهر گفت: این برنامه مستندی نمایشی با محوریت اقتصادی - مذهبی است که تلاش می‌کند با بهره‌گیری از زنجیره‌ای از خرده‌روایت‌ها و آیتم‌های مستند، تصویری منسجم از فرهنگ اربعین و جلوه‌های اقتصادی این حرکت عظیم مردمی ارائه دهد.

وی افزود: در این برنامه، خاطرات و تجربه‌های سفر اربعین در قالب روایت‌های داستانی بازآفرینی شده و شنوندگان با روایت‌هایی از همدلی، ایثار، مشارکت‌های مردمی و نقش اقتصاد مردمی در شکل‌گیری بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان همراه می‌شوند. روایت‌های این مجموعه با صدای امیرحسین مدرس، فضایی متفاوت و اثرگذار را برای مخاطبان رادیو اقتصاد رقم خواهد زد.

تهیه‌کننده «روایتی از یک بیعت» با تأکید بر مأموریت رسانه‌ای رادیو اقتصاد اظهار کرد: این شبکه همواره تلاش کرده است در کنار پرداختن به موضوعات تخصصی اقتصادی، نقش اقتصاد را در بستر فرهنگ، اجتماع و ارزش‌های دینی نیز تبیین کند. از همین رو، این برنامه با نگاهی فراتر از روایت سفر، به ابعاد اقتصادی فرهنگ اربعین، از جمله مشارکت‌های مردمی، نذر، مواکب، همیاری و سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در این رویداد بزرگ می‌پردازد.

یگانه در پایان اظهار کرد: «روایتی از یک بیعت» تلاشی برای روایت پیوند ایمان، همدلی و اقتصاد مردمی است. روایتی که نشان می‌دهد چگونه مشارکت داوطلبانه میلیون‌ها زائر و خادم، الگویی از همبستگی اجتماعی و اقتصادی را در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان به نمایش می‌گذارد.

برنامه «روایتی از یک بیعت» همزمان با ایام اربعین حسینی از رادیو اقتصاد پخش خواهد شد.