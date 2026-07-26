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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

«روایتی از یک بیعت» ویژه اربعین می‌آید؛ پیوند ایمان و اقتصاد مردمی

«روایتی از یک بیعت» ویژه اربعین می‌آید؛ پیوند ایمان و اقتصاد مردمی

تهیه‌کننده برنامه «روایتی از یک بیعت» از پخش این مستند نمایشی همزمان با ایام اربعین حسینی از رادیو اقتصاد خبر داد.

لیلا یگانه تهیه کننده رادیو با اشاره به رویکرد متفاوت برنامه «روایتی از یک بیعت» به خبرنگار مهر گفت: این برنامه مستندی نمایشی با محوریت اقتصادی - مذهبی است که تلاش می‌کند با بهره‌گیری از زنجیره‌ای از خرده‌روایت‌ها و آیتم‌های مستند، تصویری منسجم از فرهنگ اربعین و جلوه‌های اقتصادی این حرکت عظیم مردمی ارائه دهد.

وی افزود: در این برنامه، خاطرات و تجربه‌های سفر اربعین در قالب روایت‌های داستانی بازآفرینی شده و شنوندگان با روایت‌هایی از همدلی، ایثار، مشارکت‌های مردمی و نقش اقتصاد مردمی در شکل‌گیری بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان همراه می‌شوند. روایت‌های این مجموعه با صدای امیرحسین مدرس، فضایی متفاوت و اثرگذار را برای مخاطبان رادیو اقتصاد رقم خواهد زد.

تهیه‌کننده «روایتی از یک بیعت» با تأکید بر مأموریت رسانه‌ای رادیو اقتصاد اظهار کرد: این شبکه همواره تلاش کرده است در کنار پرداختن به موضوعات تخصصی اقتصادی، نقش اقتصاد را در بستر فرهنگ، اجتماع و ارزش‌های دینی نیز تبیین کند. از همین رو، این برنامه با نگاهی فراتر از روایت سفر، به ابعاد اقتصادی فرهنگ اربعین، از جمله مشارکت‌های مردمی، نذر، مواکب، همیاری و سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در این رویداد بزرگ می‌پردازد.

یگانه در پایان اظهار کرد: «روایتی از یک بیعت» تلاشی برای روایت پیوند ایمان، همدلی و اقتصاد مردمی است. روایتی که نشان می‌دهد چگونه مشارکت داوطلبانه میلیون‌ها زائر و خادم، الگویی از همبستگی اجتماعی و اقتصادی را در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان به نمایش می‌گذارد.

برنامه «روایتی از یک بیعت» همزمان با ایام اربعین حسینی از رادیو اقتصاد پخش خواهد شد.

کد مطلب 6898883
عطیه موذن

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