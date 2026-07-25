به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه عصر شنبه در آیین بزرگداشت روز شیخ صفیالدین اردبیلی، با اشاره به نقش صفویه در انسجام ملی اظهار کرد: این سلسله با تلفیق عرفان و تعهد اجتماعی، ایرانِ پراکنده را به تمدنی واحد تبدیل کرد و امروز نیز باید از این میراث برای وفاق و همگرایی بهره گیریم.
وی، با بیان اینکه یاد این عارف تنها یادآوری یک شخصیت تاریخی نیست، افزود: شیخ صفیالدین، بنیانگذار مکتبی است که توانست با پیوند عرفان ناب اسلامی و مسئولیتپذیری اجتماعی، سنگ بنای تمدن صفوی را بگذارد؛ تمدنی که ایران را از تشتت و پراکندگی نجات داد و به جایگاهی درخشان در جهان رساند.
استاندار اردبیل با تأکید بر اینکه انسجام ملی و پیشرفت نقشه راه آینده استان است، گفت: همانگونه که در گذشته منادی وحدت بودیم، امروز نیز باید نماد وفاق و همگرایی باشیم و به تعبیر رهبر انقلاب، پاسدار اتحاد مقدس ایرانیان در سطح جهانی باشیم.
وی همچنین به عمق پیوندهای تاریخی، فرهنگی و دینی ایران با کشورهای قفقاز و ترکیه اشاره کرد و گفت: قفقاز برای ما نه یک همسایه، بلکه امتداد فرهنگی است و اردبیل به گواهی تاریخ، دروازه قفقاز بوده است.
امامی یگانه در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان، اظهار کرد: استراتژی ما حرکت به سمت اقتصاد فرهنگمحور و دانشبنیان است و باید دانش را به کالا، خدمات و ثروت تبدیل کنیم و فرهنگ را در آن جاری سازیم.
وی افزود: بقعه جهانی شیخ صفی، چشمههای آبگرم، کشاورزی غنی و صنایعدستی منحصربهفرد، فرصتهای طلایی برای جذب میلیونها گردشگر فرهنگی و مذهبی است که با گذر از اقتصاد سنتی، میتوانند موتور محرک توسعه استان شوند.
وی سرمایه اجتماعی را مهمترین دارایی دانست و خاطرنشان کرد: بدون اعتماد عمومی، هیچ برنامهای به سرانجام نمیرسد. جوانان توانمند و خوشفکر اردبیل سرمایههای جامعه هستند و باید زمینههای کاهش مهاجرت نخبگان و بازگشت نیروهای خلاق فراهم شود.
وی همچنین بر نقش بانوان در توسعه متوازن تأکید کرد و گفت: بدون حضور بانوان در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، توسعه ممکن نیست و ما به دنبال ایجاد فرصتهای برابر، گسترش عدالت منطقهای و توسعه عادلانه در همه شهرستانها هستیم.
استاندار اردبیل در پایان با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان به امید نیازمندیم، تصریح کرد: امیدی که با عمل و تلاش شبانهروزی ایجاد شود و برخاسته از شناخت دقیق واقعیتها باشد. تجلیل از مفاخر، تجلیل از تاریخ نیست، بلکه از لوازم ساختن آینده است؛ ملتهایی که ریشههای خود را نشناسند، در طوفانهای جهان سرگردان میشوند.
وی افزود: با تکیه بر ریشههای اصیل ایرانی و اسلامی و با اعتماد به نفس و عزم راسخ، عهد میبندیم اردبیل را به جایگاه حقیقیاش بازگردانیم؛ جایگاهی که شایسته مردم بافرهنگ و تاریخساز این دیار است.
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