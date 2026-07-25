رشد عملکرد مزارع گندم چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، علی خادمی عصر امروز شنبه در بازدید از مرکز خرید تضمینی گندم سراب دوره، اظهار داشت: در این بازدید روند خرید، تحویل، توزین، نمونه‌گیری، کنترل کیفیت و ذخیره‌سازی گندم تولیدی کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر تسریع در روند خرید، تکریم گندم‌کاران، رعایت ضوابط فنی و حفظ کیفیت محصول، افزود: همچنین روند اجرای عملیات خرید تضمینی گندم، نحوه خدمات‌رسانی به کشاورزان و فرایند تحویل محصول ارزیابی شد.

مدیر جهاد کشاورزی چگنی، عنوان کرد: افزایش میزان تحویل گندم نسبت به سال گذشته حاصل تلاش کشاورزان، مدیریت مناسب مزارع، شرایط جوی مساعد در فصل زراعی و همکاری عوامل اجرایی خرید تضمینی است.

چگنی، ادامه داد: فراهم بودن شرایط مناسب اقلیمی در کنار رعایت توصیه‌های فنی، نقش مهمی در افزایش عملکرد مزارع و رشد تولید گندم در شهرستان داشته است.

وی با تأکید بر رفع موانع احتمالی، ارائه خدمات مطلوب به بهره‌برداران، تسریع در فرایند خرید تضمینی و استمرار حمایت از تولیدکنندگان محصولات راهبردی به‌ویژه گندم، خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید بررسی میدانی روند خرید تضمینی، ارزیابی عملکرد مرکز خرید و پیگیری مسائل و مشکلات احتمالی بود.