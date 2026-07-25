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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

رشد عملکرد مزارع گندم چگنی

رشد عملکرد مزارع گندم چگنی

چگنی - مدیر جهاد کشاورزی چگنی از رشد عملکرد مزارع گندم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خادمی عصر امروز شنبه در بازدید از مرکز خرید تضمینی گندم سراب دوره، اظهار داشت: در این بازدید روند خرید، تحویل، توزین، نمونه‌گیری، کنترل کیفیت و ذخیره‌سازی گندم تولیدی کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر تسریع در روند خرید، تکریم گندم‌کاران، رعایت ضوابط فنی و حفظ کیفیت محصول، افزود: همچنین روند اجرای عملیات خرید تضمینی گندم، نحوه خدمات‌رسانی به کشاورزان و فرایند تحویل محصول ارزیابی شد.

مدیر جهاد کشاورزی چگنی، عنوان کرد: افزایش میزان تحویل گندم نسبت به سال گذشته حاصل تلاش کشاورزان، مدیریت مناسب مزارع، شرایط جوی مساعد در فصل زراعی و همکاری عوامل اجرایی خرید تضمینی است.

چگنی، ادامه داد: فراهم بودن شرایط مناسب اقلیمی در کنار رعایت توصیه‌های فنی، نقش مهمی در افزایش عملکرد مزارع و رشد تولید گندم در شهرستان داشته است.

وی با تأکید بر رفع موانع احتمالی، ارائه خدمات مطلوب به بهره‌برداران، تسریع در فرایند خرید تضمینی و استمرار حمایت از تولیدکنندگان محصولات راهبردی به‌ویژه گندم، خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید بررسی میدانی روند خرید تضمینی، ارزیابی عملکرد مرکز خرید و پیگیری مسائل و مشکلات احتمالی بود.

کد مطلب 6899068

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