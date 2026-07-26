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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

برد پرسپولیس با یک گل در بازی تدارکاتی

برد پرسپولیس با یک گل در بازی تدارکاتی

تیم فوتبال پرسپولیس در بازی تدارکاتی مقابل نماینده مصر به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز یکشنبه در نخستین بازی تدارکاتی پیش فصل خود در اردوی ارزروم ترکیه مقابل پیرامیدز مصر به میدان رفت که این دیدار با پیروزی یک بر صفر سرخ ها خاتمه یافت. تیوی بیفوما (۸۶) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

برد پرسپولیس با یک گل در بازی تدارکاتی

کد مطلب 6899983

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