برد پرسپولیس با یک گل در بازی تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز یکشنبه در نخستین بازی تدارکاتی پیش فصل خود در اردوی ارزروم ترکیه مقابل پیرامیدز مصر به میدان رفت که این دیدار با پیروزی یک بر صفر سرخ ها خاتمه یافت. تیوی بیفوما (۸۶) برای پرسپولیس گلزنی کرد.