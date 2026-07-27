درخواست بیش از ۸۰ نماینده بریتانیایی برای تحریم رژیم صهیونیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ریچارد برگون» نماینده پارلمان انگلیس گفت که بیش از ۸۰ عضو پارلمان این کشور از دو مجلس عوام و اعیان و از ۹ حزب مختلف، با امضای طوماری، اعمال تحریمهای گسترده علیه رژیم صهیونیستی را مطالبه کردهاند.
براساس این گزارش، این تحریمها شامل ممنوعیت فروش سلاح، تحریمهای اقتصادی و نیز ممنوعیت خرید و فروش محصولات شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری است.
این اقدام در پی چند روز بحث در پارلمان انگلیس درباره طرح قانونی موسوم به «تحریم برای صلح» انجام شده است؛ طرحی که حزب کارگر آن را ارائه کرده و در آن بر مجازات شهرکنشینان افراطی و توقف تجارت با شهرکهای صهیونیستنشین تأکید شده است.
پیشتر نیز «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه از اتخاذ تدابیری علیه تجارت با شهرکهای غیرقانونی رژیم اسرائیل در کرانه باختری اشغالی حمایت میکنند.
به گفته وی، گزینههایی مانند ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده در این شهرکها، اعمال تعرفه و محدودیتهای صادراتی در دست بررسی قرار دارد.
در همین حال، خبرگزاری رویترز از وجود اختلافنظر میان وزیران اتحادیه اروپا درباره محدود کردن واردات از شهرکهای صهیونیستنشین خبر داده و نوشته بود که کمیسیون اروپا و شماری از اعضا معتقدند هرگونه تصمیم در این زمینه نیازمند اجماع کامل کشورهای عضو است.
در مقابل، برخی دیگر از دولتهای عضو و همچنین اداره حقوقی شورای اتحادیه اروپا که نماینده کشورهای عضو به شمار میرود، بر این باورند که چنین تصمیمی میتواند با رأی اکثریت واجد شرایط، یعنی موافقت دستکم ۱۵ کشور عضو که نماینده ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه باشند، تصویب شود.
از سوی دیگر، «گدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، کایا کالاس را متهم کرده است که با بهکارگیری «ترفندهای دیپلماتیک» در پی تصویب ممنوعیت تجارت با شهرکهای اسرائیلی است.
وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: روابط اسرائیل و اروپا باید بر پایه گفتوگو و انصاف بنا شود.
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