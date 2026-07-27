مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: طی هفته جاری، روند افزایش دما و موج گرما برای استان مورد انتظار است و این موج گرما از روز سه‌شنبه تشدید خواهد شد و تا پایان هفته نیز تداوم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در این مدت، در مناطق سردسیری و شمالی استان، دمای بیشینه به ۴۰ درجه و حتی بیشتر از آن و در مناطق گرمسیری نیز به ۵۰ درجه و بیشتر از آن خواهد رسید، افزود: این شرایط جوی، خطر گرمازدگی را به ویژه برای زائران اربعین و سالمندان و کودکان افزایش می‌دهد و از شهروندان و زائران خواست که در ساعات اوج گرما از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و با مصرف مایعات کافی و استفاده از غذای سبک و سالم، از بروز گرمازدگی جلوگیری نمایند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به افزایش مصرف آب و برق در این ایام، تصریح کرد: شهروندان باید با مدیریت مصرف، از بروز تنش در شبکه‌های آب و برق جلوگیری کنند و با توجه به تداوم موج گرما تا پایان هفته، همواره نکات ایمنی را رعایت نمایند تا سفری سالم و بدون دغدغه را تجربه کنند.

میهن‌پرست در پایان با تأکید بر اینکه این هشدار تا پایان هفته آینده اعتبار دارد، از زائران و شهروندان خواست که با توجه به افزایش دما و تداوم موج گرما، تمهیدات لازم را برای حفظ سلامت خود در نظر داشته باشند و از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنند.