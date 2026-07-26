خبرگزاری مهر – گروه استانها:مرز بینالمللی خسروی این روزها در آستانه اربعین حسینی، به یکی از مهمترین کانونهای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تبدیل شده است؛ گذرگاهی که قدمت تاریخی آن در پیوند با مسیر عتبات عالیات، سالهاست نام این مرز را با عنوان «دروازه تاریخی کربلا» همراه کرده است. خسروی که در غربیترین نقطه کشور و در شهرستان مرزی قصرشیرین قرار دارد، به دلیل نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق، مسیر هموار، دسترسی مناسب و برخورداری از زیرساختهای گسترده، امروز به یکی از انتخابهای اصلی زائران اربعین تبدیل شده است.
ویژگی مهم مرز خسروی، تنها به قدمت و سابقه تاریخی آن محدود نمیشود؛ بلکه مجموعهای از مزیتهای جغرافیایی، خدماتی و زیرساختی موجب شده این مرز جایگاهی ویژه در میان گذرگاههای اربعینی کشور پیدا کند. نزدیکی به شهرهای کاظمین، بغداد، سامرا، کربلا و نجف، قرار گرفتن در مسیرهای بزرگراهی استاندارد و امکان دسترسی آسان زائران از استانهای مختلف کشور، شرایطی را فراهم کرده است تا سفر معنوی عاشقان اهلبیت (ع) با سهولت و آرامش بیشتری انجام شود.
در ماههای گذشته، استان کرمانشاه با محوریت ستاد اربعین و همکاری تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و امنیتی، برنامهریزی گستردهای برای ارتقای سطح خدمات در مرز خسروی انجام داده است. توسعه پارکینگها، افزایش ظرفیت پایانه، تقویت گیتهای خروج و ورود، ساماندهی مسیرهای دسترسی، استقرار ناوگان حملونقل عمومی، ایجاد سایهبانها، تأمین آب آشامیدنی، تجهیز امکانات رفاهی و بهداشتی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد روان، بخشی از اقداماتی است که با هدف افزایش رضایت زائران به انجام رسیده است.
یکی از مهمترین بخشهای خدمترسانی در ایام اربعین، حوزه سلامت و امداد است که در مرز خسروی با برنامهریزی ویژه دنبال شده است. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، اورژانس پیشبیمارستانی، جمعیت هلالاحمر و سایر مجموعههای مرتبط با استقرار نیروهای تخصصی، پایگاههای امدادی، تجهیزات پزشکی و تیمهای عملیاتی، تلاش کردهاند تا زائران در مسیر رفتوآمد خود از خدمات سریع و مطمئن بهرهمند شوند.
حضور بیش از دو هزار نفر از نیروهای حوزه سلامت، بهکارگیری بیش از ۱۹۰ دستگاه خودروی عملیاتی شامل آمبولانس، اتوبوسآمبولانس، موتورلانس و خودروهای پشتیبانی و همچنین پیشبینی استقرار بالگردهای اورژانس، نشاندهنده نگاه ویژه مسئولان به حفظ سلامت زائران است. در کنار آن، آموزشهای بهداشتی برای پیشگیری از گرمازدگی، بیماریهای گوارشی و رعایت اصول سلامت در موکبها نیز با جدیت دنبال میشود تا زائران با کمترین دغدغه مسیر زیارت را طی کنند.
از سوی دیگر، جمعیت هلالاحمر نیز با استقرار ۱۷ پایگاه ثابت و سیار امدادی و ۲۷ تیم عملیاتی از ورودی استان تا مرز خسروی، پوشش امدادی کاملی را برای مسیر تردد زائران فراهم کرده است. فعال شدن پایگاه امدادی در نقطه صفر مرزی خسروی، ادامه خدمات امدادی در آن سوی مرز و راهاندازی پایگاه امدادی در مرز سومار، بخشی از برنامههایی است که برای افزایش ضریب ایمنی سفر زائران اجرا شده است.
امروز آنچه در مرز خسروی مشاهده میشود، نتیجه هماهنگی و همافزایی مجموعهای از دستگاهها و مردم استان کرمانشاه است؛ از نیروهای امدادی و خدماتی گرفته تا موکبداران و خادمان حسینی که با عشق و ارادت پای کار آمدهاند تا زائران حضرت سیدالشهدا (ع) سفری آرام، ایمن و خاطرهانگیز داشته باشند. خسروی دیگر تنها یک نقطه عبور مرزی نیست، بلکه به نمادی از میزبانی، خدمت و همدلی در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان تبدیل شده است.
آمادگی حوزه سلامت برای خدمت به زائران اربعین
مسعود قلعهسفیدی رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای گسترده حوزه بهداشت و درمان برای اربعین حسینی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تمام ظرفیت خود برای خدمترسانی به زائران آماده شده و تمامی بخشهای حوزه سلامت در این مأموریت بزرگ مشارکت دارند.
وی افزود: امسال با توجه به افزایش تردد زائران از مرزهای استان، تمامی معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی شامل درمان، بهداشت، اورژانس، غذا و دارو، پشتیبانی و توسعه در آمادهباش کامل قرار دارند تا خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه ارائه شود.
قلعهسفیدی ادامه داد: بیش از ۲ هزار نفر از کادر پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی، کارشناسان بهداشت، نیروهای اتاق عمل، کارشناسان غذا و دارو و نیروهای پشتیبانی در طرح سلامت اربعین مشارکت دارند و در مسیرهای منتهی به مرزها و نقاط پرتردد مستقر خواهند شد.
استقرار بیش از ۱۹۰ خودروی عملیاتی و دو بالگرد اورژانس
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به تجهیزات پیشبینی شده برای اربعین گفت: بیش از ۱۹۰ دستگاه خودروی عملیاتی شامل آمبولانس، اتوبوسآمبولانس، موتورلانس و خودروهای پشتیبانی برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به کار گرفته میشوند.
وی افزود: پنج دستگاه موتورلانس برای خدمات سریع در مناطق پرتردد پیشبینی شده و دو فروند بالگرد اورژانس نیز در ایام اربعین فعال خواهند بود که یکی در قصرشیرین و دیگری در کرمانشاه مستقر میشود.
قلعهسفیدی با اشاره به اهمیت رعایت نکات بهداشتی توسط زائران، گفت: با توجه به شرایط آبوهوایی، زائران باید از تردد در ساعات گرم روز خودداری کرده و مصرف آب و مایعات کافی، استفاده از لباس مناسب و رعایت اصول تغذیهای را جدی بگیرند.
وی افزود: آموزشهای لازم به موکبها ارائه شده و کارشناسان بهداشت نیز بر نحوه تهیه و توزیع مواد غذایی و آب آشامیدنی نظارت خواهند داشت تا سلامت زائران حفظ شود.
هلالاحمر با ۲۷ تیم عملیاتی در مسیر خسروی آماده خدمت است
بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر در حاشیه بازدید از زیرساختهای مرز بینالمللی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرز رسمی خسروی همواره یکی از مهمترین دروازههای اعزام زائران به عتبات عالیات بوده و امروز با تکمیل زیرساختها، شرایط بسیار مطلوبی برای ارائه خدمات به زائران فراهم شده است.
وی افزود: در این مرز شرایطی ایجاد شده که زائران با کمترین میزان پیادهروی و حداقل حضور در گرمای هوا از گیتهای خروج عبور میکنند که این موضوع نقش مهمی در افزایش رفاه و رضایت آنان دارد.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، توسعه پارکینگها، استقرار پایانه مسافربری، تجهیز بخشهای مختلف مرزی و دسترسی آسان به گیتهای خروج را از مهمترین مزیتهای خسروی عنوان کرد.
افشین یگانه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ورودی استان در مسیر کنگاور تا مرز خسروی، ۱۷ پایگاه ثابت و سیار امدادی با بهکارگیری ۲۷ تیم عملیاتی برای پوشش حوادث احتمالی و ارائه خدمات امداد و نجات به زائران مستقر شدهاند.
وی افزود: پایگاه امدادی نقطه صفر مرزی خسروی با همکاری فرمانداری قصرشیرین و مرزبانی فعال شده و خدمات امدادی مورد نیاز زائران به صورت شبانهروزی ارائه میشود.
یگانه همچنین از راهاندازی پایگاه امدادی در مرز سومار برای نخستین بار در اربعین امسال خبر داد و گفت: تمامی نیروهای عملیاتی، امدادگران و داوطلبان هلالاحمر با آمادگی کامل در مسیرهای منتهی به مرزها حضور دارند.
خسروی؛ انتخابی مطمئن برای سفری آرام و معنوی
اکنون مرز بینالمللی خسروی با مجموعهای از ظرفیتهای گسترده، از زیرساختهای حملونقل و خدمات رفاهی گرفته تا آمادگی کامل حوزه سلامت و امداد، آماده استقبال از زائران اربعین حسینی است.
این مرز تاریخی که کوتاهترین مسیر بسیاری از زائران به عتبات عالیات محسوب میشود، امسال با برنامهریزی دقیق و حضور شبانهروزی دستگاههای خدمترسان، شرایطی فراهم کرده است تا عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بتوانند با آرامش، امنیت و سهولت بیشتری راهی کربلای معلی شوند؛ مسیری که امروز نه تنها یک گذرگاه مرزی، بلکه جلوهای از عشق، خدمت و میزبانی مردم کرمانشاه از زائران حسینی است.
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