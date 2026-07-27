میعادفر: ۳۰۰ هزار سرُم برای اربعین ذخیره شده است

جعفر میعادفر، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات وزارت بهداشت برای مقابله با گرمازدگی زائران اربعین، اظهار کرد: در تمامی مرزهای شش‌گانه کشور ذخایر دارویی مورد نیاز پیش‌بینی شده و در بخش سرم نیز حدود ۳۰۰ هزار واحد سرُم ذخیره‌سازی شده است.

وی افزود: این ذخایر با هماهنگی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تأمین شده و همانند سال گذشته، هیچ نگرانی از بابت تأمین سرم و اقلام دارویی مورد نیاز زائران وجود ندارد. در مراسم اخیر تشییع نیز هیچ مشکلی در زمینه تأمین سرم نداشتیم و برای ایام اربعین نیز آمادگی کامل وجود دارد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه مهم‌ترین تهدید سلامت زائران در این ایام گرمازدگی است، گفت: نخستین توصیه ما نوشیدن مداوم آب است. زائران نباید منتظر احساس تشنگی بمانند، بلکه باید در طول مسیر به صورت مستمر آب بنوشند تا بدن دچار کم‌آبی نشود.

میعادفر ادامه داد: بهترین زمان برای پیاده‌روی، ساعات شب است. سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای باید تا حد امکان در شب حرکت کنند و در ساعات گرم روز استراحت داشته باشند تا در معرض گرمای شدید قرار نگیرند.

وی با تأکید بر رعایت اصول تغذیه‌ای افزود: زائران از پرخوری پرهیز کنند و غذاهای سبک و متناسب مصرف کنند. همچنین توصیه می‌شود آب آشامیدنی بسته‌بندی‌شده مصرف کرده و در صورت امکان، محلول خوراکی «او آر اس» (ORS) همراه داشته باشند تا علاوه بر تأمین آب بدن، الکترولیت‌های از دست‌رفته بر اثر تعریق نیز جبران شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور، استفاده از پوشش مناسب را از دیگر توصیه‌های مهم عنوان کرد و گفت: استفاده از کلاه، عینک آفتابی و پوشش‌های روشن به‌ویژه پارچه‌های سفید برای محافظت از سر در برابر تابش مستقیم خورشید، نقش مؤثری در کاهش احتمال گرمازدگی دارد. همچنین بانوان می‌توانند از پوشش‌های روشن روی چادر برای کاهش جذب گرما استفاده کنند.

میعادفر در پایان تأکید کرد: زائرانی که داروهای تخصصی مصرف می‌کنند، حتماً داروهای مورد نیاز خود را به مقدار کافی همراه داشته باشند و پیش از سفر نسبت به تهیه آن اقدام کنند. رعایت این توصیه‌های ساده می‌تواند زمینه‌ساز سفری ایمن و همراه با سلامت برای زائران اربعین باشد.