به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با شبکه خبر سیما با بیان اینکه تاکنون راهبرد مشخصی از سوی ایالات متحده قابل مشاهده نیست، گفت: شواهد موجود نشان میدهد آمریکاییها در شرایط کنونی با نوعی استیصال و فرسایش در تصمیمگیری راهبردی مواجه شدهاند.
وی اظهار داشت: آنچه در حال حاضر میتوان درباره آن قضاوت کرد، این است که راهبرد آمریکا برای خودِ مقامات این کشور نیز شفاف نیست و این موضوع را میتوان از اظهارات مسئولان آمریکایی، بهویژه رئیسجمهور ایالات متحده و همچنین عملکرد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، بهروشنی ارزیابی کرد.
سخنگوی ارتش با اشاره به احتمال طراحی سناریوها و راهبردهای جدید از سوی واشنگتن در آینده افزود: ممکن است آمریکاییها برای روزهای آینده سناریوها یا راهبردهای دیگری را در دستور کار داشته باشند، اما بر اساس وضعیت کنونی، آنچه قابل ارزیابی است، این است که شرایط فعلی برای آنها مطلوب و از پیش طراحیشده نبوده است.
اکرمینیا تأکید کرد: آمریکاییها هرگز نمیخواستند به نقطهای که امروز در آن قرار گرفتهاند برسند و روند تحولات نیز نشان میدهد برنامهها و راهبردهای آنها مطابق اهداف و پیشبینیهایشان پیش نرفته است.
آمریکا به اهداف خود در جنگ نرسیده و برای همه سناریوهای احتمالی آمادگی داریم
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه آمریکا تاکنون به اهداف مدنظر خود در جنگ دست نیافته است، گفت: هدف آمریکاییها به زعم خودشان باز کردن تنگه هرمز، تضعیف یا نابودی توان دفاعی ایران و شکستن عزم و اراده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود، اما در تحقق هیچیک از این اهداف موفق نبودهاند.
وی اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان با اقتدار در میدان حضور دارند، از تنگه هرمز حراست میکنند و نهتنها توان دفاعی کشور حفظ شده، بلکه ارتقا نیز یافته است.
سخنگوی ارتش با اشاره به شرایط کنونی آمریکا افزود: وضعیت موجود، شرایطی آشفته برای آمریکاست و به نظر میرسد مقامات این کشور در حال جستوجوی راهبردی جدید هستند.
اکرمینیا درباره سناریوهای پیش روی واشنگتن گفت: یکی از گزینههای محتمل، تلاش برای خروج از جنگ است؛ البته اگر رژیم صهیونیستی چنین اجازهای بدهد. با توجه به سفر قریبالوقوع نخستوزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا، این موضوع میتواند در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: سناریوی دیگر، انجام یک عملیات هوایی گسترده تحت فشار رژیم صهیونیستی است که این احتمال نیز از سوی نیروهای مسلح بررسی و برای آن برنامهریزی شده است. همچنین گزینه عملیات زمینی نیز از جمله سناریوهای قابل تصور است که پیش از این نیز درباره آن صحبت کردهایم.
سخنگوی ارتش تأکید کرد: در صورت اقدام زمینی، سطح آسیبپذیری نیروهای آمریکایی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. گزینهها و سناریوهای مختلفی پیش روی آمریکا قرار دارد و باید دید این کشور در آینده چه مسیری را انتخاب خواهد کرد.
اکرمینیا خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای تمامی سناریوهای محتمل آمادگی لازم را کسب کردهاند و متناسب با هرگونه اقدام احتمالی، پاسخ مقتضی را در دستور کار خواهند داشت.
در صورت تداوم تجاوزات آمریکا، جغرافیای جنگ گستردهتر خواهد شد
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به هشدارهای پیشین نیروهای مسلح درباره پیامدهای ادامه اقدامات آمریکا، گفت: پیش از این اعلام شده بود که اگر آمریکاییها بر تجاوزات خود اصرار کنند، جغرافیای جنگ گسترش خواهد یافت و اکنون این هشدار در میدان عمل محقق شده است.
وی اظهار داشت: دامنه درگیریها اکنون تا بابالمندب گسترش یافته و گستره عملیات، بخش وسیعی از منطقه را دربر گرفته است؛ از پایگاههای آمریکا در اردن گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج فارس. این تحول، نتیجه مستقیم اصرار آمریکا بر ادامه اقدامات تجاوزکارانه است.
سخنگوی ارتش افزود: اگر آمریکاییها همچنان تحت تأثیر رژیم صهیونیستی قرار بگیرند یا در مسیر سیاستهای این رژیم حرکت کرده و بر تداوم جنگ، بهویژه حملات هوایی، اصرار ورزند، جغرافیای جنگ بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
اکرمینیا تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای چنین شرایطی راهبردهای جدیدی را پیشبینی و طراحی کردهاند و در صورت لزوم، این راهبردها به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این راهبردهای جدید، تأثیر قابل توجهی بر روند میدانی و نتایج جنگ خواهد داشت و محاسبات طرف مقابل را با تغییرات جدی مواجه خواهد کرد.
در حال تکمیل...
نظر شما