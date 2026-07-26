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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

تدوین برنامه «اقتصاد بهره‌وری» لرستان

تدوین برنامه «اقتصاد بهره‌وری» لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان از تدوین برنامه «اقتصاد بهره‌وری» این استان در راستای تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره وری در رشد اقتصاد لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسن‌پور صبح امروز یکشنبه در کمیته بهره‌وری لرستان بر لزوم ارائه به‌موقع گزارش عملکرد سه‌ماهه برنامه ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی غایب خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین و تکمیل برنامه‌های خود اقدام کنند.

وی با اشاره به برنامه اقتصاد بهره‌وری استان که در راستای تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی تدوین شده است، گفت: این برنامه در سال گذشته با مشارکت ۱۰ دستگاه اجرایی و با تعریف ۱۲ شاخص تهیه و پس از تصویب در کارگروه کمیته بهره‌وری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، افزود: بر اساس تکلیف سازمان ملی بهره‌وری، موظف هستیم هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد برنامه بهره‌وری را به سازمان ملی بهره‌وری و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال کنیم.

حسن‌پور در ادامه با تأکید بر ضرورت پایبندی دستگاه‌ها به چارچوب‌های ابلاغی، خطاب به دستگاه‌های اجرایی، گفت: بر اساس چارچوب‌های ارائه‌شده و با مشورت همکاران، برنامه‌های بهره‌وری خود را مانند گمرک دراسرع‌وقت نهایی کنید. این برنامه‌ها مبنای ارزیابی‌های سال ۱۴۰۶ خواهند بود و دستگاه‌ها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

کد مطلب 6899339

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