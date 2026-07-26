به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسن‌پور صبح امروز یکشنبه در کمیته بهره‌وری لرستان بر لزوم ارائه به‌موقع گزارش عملکرد سه‌ماهه برنامه ارتقای بهره‌وری بخش‌های اقتصادی تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی غایب خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین و تکمیل برنامه‌های خود اقدام کنند.

وی با اشاره به برنامه اقتصاد بهره‌وری استان که در راستای تحقق سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی تدوین شده است، گفت: این برنامه در سال گذشته با مشارکت ۱۰ دستگاه اجرایی و با تعریف ۱۲ شاخص تهیه و پس از تصویب در کارگروه کمیته بهره‌وری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، افزود: بر اساس تکلیف سازمان ملی بهره‌وری، موظف هستیم هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد برنامه بهره‌وری را به سازمان ملی بهره‌وری و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال کنیم.

حسن‌پور در ادامه با تأکید بر ضرورت پایبندی دستگاه‌ها به چارچوب‌های ابلاغی، خطاب به دستگاه‌های اجرایی، گفت: بر اساس چارچوب‌های ارائه‌شده و با مشورت همکاران، برنامه‌های بهره‌وری خود را مانند گمرک دراسرع‌وقت نهایی کنید. این برنامه‌ها مبنای ارزیابی‌های سال ۱۴۰۶ خواهند بود و دستگاه‌ها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.