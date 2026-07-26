فعالیت ۲۲۰۰ کانون «یاریگران زندگی» در مدارس لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در مراسم خانه یاریگران زندگی در محله قدیمی پشت بازار خرمآباد با تأکید بر ضرورت حمایت از افراد در معرض آسیبهای اجتماعی، این اقدام را جلوهای از «عشق به همنوع» دانست و اظهار داشت: هدف از راهاندازی خانه یاریگران زندگی، ایجاد یک پایگاه عملی برای همافزایی دستگاهها در حوزه پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
وی با اشاره به روند شکلگیری این مرکز، افزود: ایده راهاندازی آن پس از بررسی ظرفیتهای موجود در کانون رضوان و باهدف استفاده بهینه از یک ساختمان بلااستفاده شکل گرفت.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، گفت: این فضا پس از بررسیهای فنی و با مشارکت مجموعه مشاوره و امور تربیتی احیا شد.
سهرابی با بیان اینکه این ساختمان در صورت ساخت مجدد، هزینهای بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان داشت، اظهار کرد: این مجموعه با هزینهای بسیار کمتر و با اتکا به مشارکت جمعی و کمک خیرین آماده بهرهبرداری شد؛ موضوعی که به گفته او نمونهای روشن از صرفهجویی در منابع و مدیریت هوشمندانه است.
وی همچنین بر لزوم گذار از مدیریت دستوری به تصمیمسازی جمعی تأکید کرد و گفت: کاری که فقط با دستور پیش برود، معمولاً به نتیجه مطلوب نمیرسد و نیازمند مشارکت، اقناع و تعهد واقعی نیروهای اجرایی است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت «خروجی» و «تأثیر» در نظام مدیریتی، گفت: برگزاری جلسه، یک خروجی است؛ اما آنچه اهمیت دارد، اثر واقعی برنامهها بر جامعه هدف است. به گفته او، فعالیتهای حوزه آسیبهای اجتماعی زمانی موفق خواهند بود که نتیجه آن در زندگی دانشآموزان و خانوادهها دیده شود.
سهرابی با اشاره به فعالیت بیش از دو هزار و ۲۰۰ کانون یاریگران زندگی در مدارس استان، تصریح کرد: این کانونها باید از طریق خانه یاریگران زندگی هدایت، پشتیبانی و مدیریت شوند تا آثار عملی و ملموس در سطح مدارس و جامعه ایجاد شود.
وی همچنین خانه یاریگران زندگی را به «عدسی» تشبیه کرد که میتواند ظرفیت دستگاههای اجرایی را در یک نقطه متمرکز کند و افزود: هر دستگاه اجرایی استان که برای کاهش آسیبهای اجتماعی برنامه مشخصی داشته باشد، میتواند از یکی از اتاقهای این مرکز بهصورت رایگان استفاده کند.
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