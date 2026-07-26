بخشدار ویژه خارگ: رفع مشکلات صیادان پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح یکشنبه در نشست با مسئولان شیلات شهرستان بوشهر و اعضای تعاونی صیادی خارگ با هدف بررسی مشکلات و مطالبات جامعه صیادی این جزیره ،بر پیگیری جدی مطالبات صیادان و حمایت از توسعه فعالیت‌های صیادی در جزیره تأکید کرد.

بخشدار ویژه خارگ در حاشیه این نشست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صیادان از اقشار زحمتکش و تأثیرگذار در اقتصاد و معیشت جزیره خارگ هستند و حمایت از این قشر، از اولویت‌های مجموعه مدیریتی جزیره به شمار می‌رود.

وی با اشاره به طرح مهم‌ترین دغدغه‌های صیادان در این جلسه افزود: مسائل مربوط به زیرساخت‌های صیادی، تسهیل فعالیت تعاونی، تأمین تجهیزات، خدمات پشتیبانی و سایر مطالبات این قشر به صورت دقیق بررسی شد و مقرر شد با همکاری اداره شیلات و دستگاه‌های مرتبط، راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات در دستور کار قرار گیرد.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر لزوم تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه صیادی تصریح کرد: بخشداری ویژه خارگ با تمام ظرفیت از مطالبات قانونی صیادان حمایت خواهد کرد و تلاش می‌کنیم با هماهنگی مسئولان استانی و شهرستانی، موانع موجود در مسیر فعالیت این قشر زحمتکش برطرف شود.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد دریامحور، حمایت از تعاونی‌های صیادی و بهبود شرایط معیشتی صیادان، از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت جزیره است و این موضوع نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

وی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان شیلات شهرستان بوشهر و اعضای تعاونی صیادی خارگ، ابراز امیدواری کرد با استمرار این نشست‌ها و پیگیری مصوبات، شاهد رفع تدریجی مشکلات و ارتقای شرایط فعالیت صیادان جزیره خارگ باشیم.