به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جباری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از روند مطلوب فعالیت مزارع پرورش میگوی استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۹۸ درصد از مزارع پرورش میگوی گمیشان وارد مرحله کشت و پرورش شده‌اند و عملیات ذخیره‌سازی بچه‌میگو در این مزارع با موفقیت در حال انجام است.

وی افزود: در فصل جاری، ۱۳۲ مزرعه پرورش میگو با سطحی بالغ بر دو هزار و ۱۴۲ هکتار وارد چرخه تولید شده‌اند و بیش از ۳۰۶ میلیون قطعه بچه‌میگو در این مزارع ذخیره‌سازی شده است که نشان‌دهنده آمادگی مناسب استان برای یک فصل تولید پررونق است.

مدیرکل شیلات گلستان با اشاره به استقبال تولیدکنندگان از روش‌های نوین پرورش میگو گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، رعایت اصول بهداشتی، مدیریت علمی مزارع و افزایش بهره‌وری، شرایط مناسبی را برای ثبت یکی از موفق‌ترین سال‌های صنعت پرورش میگوی استان فراهم کرده است.

جباری ادامه داد: در صورت تداوم شرایط مطلوب تولید، کنترل بیماری‌ها و اجرای صحیح برنامه‌های مدیریتی، گلستان بار دیگر جایگاه خود را در میان استان‌های پیشرو کشور در تولید میگوی پرورشی تثبیت خواهد کرد و انتظار می‌رود میزان تولید نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی با قدردانی از تلاش بهره‌برداران، اتحادیه‌های تولیدی، کارشناسان شیلات، مراکز تکثیر، اداره‌کل دامپزشکی و دیگر دستگاه‌های همکار، اظهار امیدواری کرد و گفت: با ادامه روند مطلوب پرورش و آغاز فصل برداشت از شهریورماه، صنعت پرورش میگوی گلستان یک سال موفق و پربازده دیگر را تجربه خواهد کرد.