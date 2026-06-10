مدیرکل شیلات بوشهر: احداث انبارهای صیادی در خارگ حمایت از صیادان است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر چهارشنبه در حاشیه آیین بهره‌برداری از ۴۳ انبار ویژه صیادان جزیره خارگ، این اقدام را نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع نیازهای جامعه صیادی دانست و از تمامی مجموعه‌ های مشارکت‌کننده در اجرای این پروژه قدردانی کرد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر اظهار کرد: جامعه صیادی جزیره خارگ از ظرفیت‌های ارزشمند حوزه تولید و تأمین آبزیان در استان بوشهر به شمار می‌رود و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز این قشر زحمتکش، نقش مهمی در ارتقای کیفیت فعالیت‌های صیادی دارد.

وی افزود: احداث این انبارها یکی از مطالبات دیرینه صیادان منطقه بود که خوشبختانه با همکاری و همراهی مدیریت عملیات عمومی خارک جناب آقای دکتر دشتی زاده ، شهرداری خارگ، شیلات، تعاونی صیادی و حمایت پایانه‌های نفتی ایران با اعتباری مبلغ ۵۵ میلیارد ریال به نتیجه رسید و امروز شاهد بهره‌برداری از آن هستیم.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با تقدیر از نگاه حمایتی مسئولان شهرستان و جزیره خارگ گفت: اجرای چنین پروژه‌هایی علاوه بر ایجاد نظم و ساماندهی تجهیزات و ادوات صیادی، زمینه افزایش ایمنی، حفظ سرمایه‌های صیادان و بهبود شرایط کاری آنان را فراهم می‌کند.



امینی تصریح کرد: شیلات استان بوشهر همواره در کنار صیادان بوده و تلاش می‌کند با توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت این قشر مولد و پرتلاش فراهم شود.



وی در پایان از تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که در تأمین مصالح، پشتیبانی فنی و اجرای این پروژه نقش‌آفرینی کردند قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که تداوم این همکاری‌ها زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مؤثرتر در حوزه توسعه صید و صیادی در جزیره خارک و سایر مناطق ساحلی استان باشد.