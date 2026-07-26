اعلام جزئیات برگزاری مصاحبه مجازی متأخرین دکتری ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات برگزاری مصاحبه مجازی متأخرین دکتری تخصصی ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد، مصاحبه مجازی داوطلبان متأخر آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ (با آزمون و ویژه استعدادهای درخشان) در روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۵ و ۶ مردادماه برگزار میشود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، داوطلبان میتوانند با مراجعه به سامانه مصاحبه مجازی به نشانی amzy.ir/Azmoon، در فرآیند مصاحبه شرکت کنند.
داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (با آزمون) لازم است با وارد کردن کد دسترسی انتخاب رشته و کد ملی، از تاریخ و ساعت دقیق مصاحبه خود مطلع شوند.
همچنین داوطلبان دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان میتوانند با وارد کردن کد ملی، شماره شناسنامه و سال تولد، زمانبندی مصاحبه مجازی خود را مشاهده کنند.
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