به گزارش خبرنگار مهر، طبق اطلاعیه دعوت به مصاحبه با تاخیر دانشگاه آزاد اسلامی امروز آخرین روز انجام مصاحبه برای داوطلبان استعداد درخشان این دانشگاه است.

قابل ذکر است مصاحبه با تاخیر این دوره از یکشنبه ۲۶ مرداد آغاز شده و امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد به پایان می‌رسد.

داوطلبان لازم است به منظور اطلاع از تاریخ و زمان مصاحبه خود به پایگاه اینترنتی www.azmoon.org مراجعه کنند.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری تخصصی لازم است با استفاده از کددسترسی انتخاب رشته و کد ملی نسبت به دریافت اطلاعات تاریخ و زمان مصاحبه خود اقدام کنند. همچنین داوطلبان دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان می توانند با وارد کردن کد ملی، شماره شناسنامه و سال تولد خود اطلاعات، تاریخ و زمان مصاحبه مجازی خود را دریافت کنند.