اگر کمردرد دارید شنا کنید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادند که یک برنامه شنا هشت هفته‌ای به طور قابل توجهی عملکرد و درد را در بین گروهی از افراد مبتلا به مشکلات کمر بهبود می بخشد.

«دبورا ورهم»، محقق ارشد و دانشجوی دکترا در دانشگاه مک‌کواری در سیدنی، در یک بیانیه خبری گفت: «آنها حدود ۵۰ درصد نسبت به قبل از شروع برنامه بهبود یافتند.»

برای آزمایش بالینی جدید، محققان ۷۶ بزرگسال ۲۶ تا ۷۴ ساله را که حداقل سه ماه با کمردرد دست و پنجه نرم می‌کردند، استخدام کردند.

نیمی از آنها به طور تصادفی برای شرکت در یک برنامه شنا هشت هفته‌ای فردی، با پشتیبانی چهار جلسه مربیگری از راه دور با یک فیزیوتراپیست انتخاب شدند.

ورهم گفت: «آنها شناگران حرفه ای نبودند، اما توانستند ۲۵ متر شنا کنند و در آب احساس اعتماد به نفس داشته باشند. هدف آنها انجام سه جلسه شنا به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه تا پایان دوره آزمایشی بود.»

نیم دیگر شنا نکردند، اما آموزش‌هایی را که به گروه شنا نیز ارائه شده بود، دریافت کردند. این آموزش‌ها شامل مفاهیمی مانند "درد همیشه برابر با آسیب نیست"؛ "کمر برای حرکت ساخته شده است"؛ "احتمال عود بیماری وجود دارد"؛ و "بهترین مدیریت، ادامه حرکت است" بود.

ورهام گفت: «شنا معمولاً به عنوان یک ورزش برای افراد مبتلا به کمردرد مزمن توصیه می‌شود، اما هیچ مدرکی در مورد اینکه آیا واقعاً مؤثر است یا خیر، وجود نداشت. ما این مطالعه را انجام دادیم زیرا احساس کردیم که نیاز فوری به تحقیق برای تعیین اینکه آیا شنا برای کمردرد مزمن مؤثر است یا خیر، وجود دارد.»

پس از هشت هفته، شناگران عملکرد به طور قابل توجهی بهتر و درد کمتری داشتند.

ورهام گفت: «در مقایسه با گروه کنترل که فقط آموزش دریافت کردند، شناگران به طور متوسط ۲.۵ امتیاز یا ۳۰ درصد کمتر در مقیاس ناتوانی رایج کسب کردند.»

او افزود: «در واقع، بهبودی که در مطالعه خود مشاهده کردیم، با اثرات گزارش‌شده برای سایر ورزش‌ها مانند پیلاتس در یک متاآنالیز اخیر، به طور مطلوبی قابل مقایسه است.»

مزایای شنا پس از یک دوره پیگیری ۶ ماهه و یک ساله ادامه داشت، اگرچه تفاوت‌ها بین دو گروه با گذشت زمان کاهش یافت.

«مارک هنکاک»، محقق ارشد و مدیر مشترک مرکز تحقیقات درد ستون فقرات در دانشگاه مک‌کواری، گفت: «شنا می‌تواند دامنه حرکت، قدرت و ظرفیت هوازی عمومی را بهبود بخشد و شناوری آب می‌تواند به افراد کمک کند تا در حرکاتی که در غیر این صورت ممکن است دردناک یا محدود باشند، شرکت کنند. نکته مهم این است که شرکت‌کنندگان به ما گفتند شنا اعتماد به نفس آنها را برای شروع ورزش و انجام سایر فعالیت‌های بدنی معنادار افزایش داده است.»

برخی از شرکت‌کنندگان پس از برنامه به شنا ادامه دادند، در حالی که برخی دیگر به سایر اشکال ورزش روی آوردند.

هنکاک در پایان گفت: «اکنون شواهدی برای حمایت از این توصیه داریم- شنا یک ورزش مناسب برای افراد مبتلا به کمردرد است و به تسکین بیماری کمک می‌کند.»