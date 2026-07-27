ابلاغ رسمی افزایش سهمیه خرید بازیکنان لیگ برتر به سازمان لیگ فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال، با توجه به افزایش تعداد تیم های لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از ۱۶ به ۱۸ تیم و افزایش تعداد بازی های یک تیم از ۳۰ مسابقه به ۳۴ مسابقه در لیگ برتر، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در زو شنبه ۳ مرداد مصوباتی را در خصوص فهرست بازیکنان داشت که که جهت اجرا به باشگاه ها ابلاغ می شود، مصوبات به شرح زیر است:

۱- تعداد سهمیه بازیکنان رده سنی زیر ۲۵ سال از ۲ نفر به ۱+۲ نفر افزایش پیدا می کند مشروط به اینکه یک نفر از ۳ نفر سهمیه فوق الزامی ندارد که در فصل گذشته عضو باشگاه مقصد باشد و این بازیکن سهمیه بازیکنان لیگ برتر محسوب نمی شود.

۲- تعداد سهمیه زیر ۲۳ سال در لیگ برتر ۲ نفر افزایش داده می شود (۸ بازیکن فصل گذشته به ۱۰ بازیکن افزایش پیدا کرد)

۳- سهمیه لیگ برتر از ۷ بازیکن به ۸ بازیکن افزایش پیدا می کند.

۴- تعداد نیمکت ذخیره از ۹ بازیکن بزرگسال و ۲ بازیکن زیر ۲۱ سال، به ۹ بازیکن بزرگسال و ۲ بازیکن زیر ۲۳ سال تغییر پیدا می کند.