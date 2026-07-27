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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

ابلاغ رسمی افزایش سهمیه خرید بازیکنان لیگ برتر به سازمان لیگ فوتبال

ابلاغ رسمی افزایش سهمیه خرید بازیکنان لیگ برتر به سازمان لیگ فوتبال

سازمان لیگ فوتبال ایران مصوبات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص فهرست بازیکنان تیم های حاضر در بیست و ششمین دوره لیگ برتر را به باشگاه ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال، با توجه به افزایش تعداد تیم های لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از ۱۶ به ۱۸ تیم و افزایش تعداد بازی های یک تیم از ۳۰ مسابقه به ۳۴ مسابقه در لیگ برتر، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در زو شنبه ۳ مرداد مصوباتی را در خصوص فهرست بازیکنان داشت که که جهت اجرا به باشگاه ها ابلاغ می شود، مصوبات به شرح زیر است:

۱- تعداد سهمیه بازیکنان رده سنی زیر ۲۵ سال از ۲ نفر به ۱+۲ نفر افزایش پیدا می کند مشروط به اینکه یک نفر از ۳ نفر سهمیه فوق الزامی ندارد که در فصل گذشته عضو باشگاه مقصد باشد و این بازیکن سهمیه بازیکنان لیگ برتر محسوب نمی شود.

۲- تعداد سهمیه زیر ۲۳ سال در لیگ برتر ۲ نفر افزایش داده می شود (۸ بازیکن فصل گذشته به ۱۰ بازیکن افزایش پیدا کرد)

۳- سهمیه لیگ برتر از ۷ بازیکن به ۸ بازیکن افزایش پیدا می کند.

۴- تعداد نیمکت ذخیره از ۹ بازیکن بزرگسال و ۲ بازیکن زیر ۲۱ سال، به ۹ بازیکن بزرگسال و ۲ بازیکن زیر ۲۳ سال تغییر پیدا می کند.

کد مطلب 6900376

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