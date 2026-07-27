حضور سفیر جدید پاکستان و سفیر پادشاهی عربستان در بنیاد ایرانشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته طی دو دیدار رئیس بنیاد ایران شناسی، با سفیر جدید پاکستان و سفیر پادشاهی عربستان سعودی ملاقات و گفتگو کرد. عمران احمد صدیقی، سفیر جدید جمهوری اسلامی پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه 4 مرداد ماه، با حضور در بنیاد ایرانشناسی، ضمن آشنایی با بخشی از فعالیتها و مأموریتهای این نهاد، با علیاکبر صالحی، رئیس بنیاد ایرانشناسی، دیدار و گفتوگو کرد.
در ابتدای این دیدار، سفیر پاکستان بهطور اجمالی با فعالیتهای علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی بنیاد ایرانشناسی آشنا شد و سپس در نشستی مشترک با رئیس بنیاد، درباره راهکارهای توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی و فرهنگی میان دو کشور به تبادل نظر پرداخت.
در این نشست، دو طرف با اشاره به پیشینه عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی روابط ایران و پاکستان، بر ضرورت گسترش تعاملات میان مراکز علمی و پژوهشی دو کشور تأکید کردند و راهکارهای توسعه همکاری در حوزه ایرانشناسی، مطالعات تاریخی، تبادل استاد و پژوهشگر، برگزاری نشستهای علمی مشترک و معرفی هرچه گستردهتر میراث مشترک فرهنگی دو ملت را مورد بررسی قرار دادند.
صالحی در این دیدار، با اشاره به جایگاه ایرانشناسی در تعمیق شناخت متقابل ملتها، اظهار داشت: توسعه همکاریهای دانشگاهی و پژوهشی میتواند زمینهساز تحکیم روابط فرهنگی و افزایش شناخت از مشترکات تاریخی و تمدنی ایران و پاکستان باشد. وی همچنین آمادگی بنیاد ایرانشناسی را برای گسترش همکاری با دانشگاهها، مراکز پژوهشی و مؤسسات فرهنگی پاکستان در اجرای طرحهای مشترک پژوهشی، برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی و تبادل تجربیات علمی اعلام کرد.
سفیر جدید پاکستان نیز با ابراز خرسندی از حضور در بنیاد ایرانشناسی، نقش این مجموعه را در معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران ارزشمند توصیف کرد و بر علاقهمندی کشورش به توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در حوزه ایرانشناسی و مطالعات تمدنی، تأکید کرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد با همکاری دانشگاههای معتبر پاکستان، کرسیهای ایرانشناسی در این کشور ایجاد و تقویت شود تا زمینه برای گسترش آموزشهای تخصصی در این حوزه و در مراحل بعد، ایجاد شعبهای از بنیاد ایرانشناسی در دانشگاههای پاکستان فراهم شود. در همین راستا، مقرر شد نمایندگانی از سوی بنیاد ایرانشناسی و سفارت جمهوری اسلامی پاکستان، پیگیریهای لازم را برای بررسی و عملیاتی کردن این پیشنهاد در دستور کار قرار دهند.
بخش دیگری از این دیدار به تبادل نظر درباره برخی تحولات جاری منطقه اختصاص یافت. در این گفتوگو، دو طرف با تأکید بر اهمیت حفظ صلح، ثبات و امنیت منطقهای، نقش گفتوگو، دیپلماسی و همکاریهای منطقهای را در مدیریت چالشهای موجود و کاهش تنشها مورد تأکید قرار دادند.
این دیدار در فضایی صمیمانه و سازنده برگزار شد و طرفین بر استمرار رایزنیها و پیگیری زمینههای همکاری مشترک میان بنیاد ایرانشناسی و نهادهای علمی و فرهنگی پاکستان تأکید کردند.
استمرار تعاملات فرهنگی و بررسی مسائل منطقهای در دیدار با سفیر پادشاهی عربستان سعودی
در دیداری دیگر، عبدالله بن سعود العنزی، سفیر پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری اسلامی ایران، عصر یکشنبه ۴ مرداد ماه با حضور در بنیاد ایرانشناسی با دکتر علیاکبر صالحی، رئیس بنیاد ایرانشناسی، دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار در ادامه رایزنیهای فرهنگی و علمی میان دو طرف انجام شد و از آن جهت حائز اهمیت است که دومین ملاقات سفیر عربستان با رئیس بنیاد ایرانشناسی در کمتر از ده روز گذشته به شمار میآید؛ موضوعی که بیانگر اهتمام متقابل به استمرار گفتوگوها و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، علمی و تمدنی در توسعه روابط میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی است.
در این نشست، دکتر صالحی با اشاره به نقش فرهنگ، تاریخ و میراث تمدنی در نزدیکی ملتها، اظهار داشت که دیپلماسی فرهنگی میتواند زمینهساز شکلگیری درک متقابل، اعتمادسازی و توسعه همکاریهای پایدار میان کشورهای منطقه باشد.
در ادامه این نشست، طرفین درباره مجموعهای از تحولات جاری غرب آسیا و تأثیر آنها بر آینده همکاریهای منطقهای نیز تبادل نظر کردند. در این گفتوگو، با نگاهی کلی به شرایط امنیتی منطقه، بر این نکته تأکید شد که عبور از شرایط کنونی نیازمند تقویت گفتوگوهای سیاسی، گسترش همکاریهای منطقهای، احترام متقابل و بهرهگیری از سازوکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و حفظ ثبات و امنیت جمعی بدون دخالت دولتهای بیگانه در منطقه است.
در پایان، دو طرف بر تداوم ارتباطات و رایزنیهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و علمی برای توسعه مناسبات میان ایران و عربستان تأکید کردند.
این دیدار در چارچوب سیاست بنیاد ایرانشناسی برای گسترش دیپلماسی فرهنگی و توسعه تعامل با مراکز علمی، فرهنگی و نمایندگیهای سیاسی کشورهای مختلف برگزار شد؛ رویکردی که با هدف تقویت شناخت متقابل ملتها و معرفی هرچه بهتر میراث تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران دنبال میشود.
نظر شما