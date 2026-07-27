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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

گلزنی بیفوما نظر تارتار را عوض نکرد/ تصمیم نهایی در پایان اردوی ترکیه

گلزنی بیفوما نظر تارتار را عوض نکرد/ تصمیم نهایی در پایان اردوی ترکیه

مهاجم خارجی پرسپولیس با وجود گلزنی در دیدار دوستانه مقابل پیرامیدز مصر، همچنان در فهرست بازیکنان مازاد مهدی تارتار قرار دارد و سرنوشتش پس از پایان اردوی ترکیه مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیوی بیفوما با وجود اینکه تک گل پرسپولیس را در دیدار تدارکاتی برابر پیرامیدز مصر به ثمر رساند، هنوز نتوانسته نظر نهایی مهدی تارتار را برای ادامه حضور در جمع سرخپوشان جلب کند.

سرمربی پرسپولیس تصمیم گرفته است بیفوما تا پایان اردوی آماده‌سازی این تیم در ترکیه در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی حضور داشته باشد تا عملکرد او به طور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد.

همچنین دنیل گرا، مدافع خارجی پرسپولیس نیز شرایط مشابهی دارد و کادر فنی قصد دارد پس از پایان اردوی ترکیه، درباره ماندن یا جدایی این دو بازیکن تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

کد مطلب 6900408

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