گلزنی بیفوما نظر تارتار را عوض نکرد/ تصمیم نهایی در پایان اردوی ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، تیوی بیفوما با وجود اینکه تک گل پرسپولیس را در دیدار تدارکاتی برابر پیرامیدز مصر به ثمر رساند، هنوز نتوانسته نظر نهایی مهدی تارتار را برای ادامه حضور در جمع سرخپوشان جلب کند.

سرمربی پرسپولیس تصمیم گرفته است بیفوما تا پایان اردوی آماده‌سازی این تیم در ترکیه در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی حضور داشته باشد تا عملکرد او به طور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد.

همچنین دنیل گرا، مدافع خارجی پرسپولیس نیز شرایط مشابهی دارد و کادر فنی قصد دارد پس از پایان اردوی ترکیه، درباره ماندن یا جدایی این دو بازیکن تصمیم نهایی را اتخاذ کند.