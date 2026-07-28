به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی روزهای اخیر برخی افراد همچنان بر جذب محمد قربانی، هافبک ملیپوش فصل گذشته الوحده امارات، برای حضور در پرسپولیس اصرار دارند اما این بازیکن در فهرست اولویتهای مهدی تارتار قرار ندارد.
مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در جلسات اخیر با پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه، هیچ درخواستی برای جذب محمد قربانی مطرح نکرده و نام این بازیکن نیز در برنامههای نقلوانتقالاتی سرخپوشان دیده نمیشود.
سرمربی پرسپولیس در شرایطی تمایلی به جذب این هافبک ملیپوش ندارد که پیش از این نیز ترجیح داده بود با جذب بازیکنانی مانند پوریا پورعلی و پوریا لطیفیفر، خط میانی تیمش را تقویت کند. موضوعی که نشان میدهد نگاه فنی او در این پست، بیش از هر چیز بر استفاده از گزینههای مدنظر خودش استوار است.
با این وجود همچنان تلاشهایی از سوی یک گروه نقل و انتقالاتی برای مطرح کردن نام محمد قربانی در نقلوانتقالات پرسپولیس ادامه دارد، اما تاکنون این اصرارها تغییری در نظر سرمربی سرخپوشان ایجاد نکرده و تصمیم نهایی در این خصوص همچنان با تارتار خواهد بود.
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