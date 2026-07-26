واکنش کریم باقری به درگذشت هنرمند سینما؛ عبدی از بزرگان عرصه هنر بود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری در حاشیه اردوی آمادهسازی تیم فوتبال پرسپولیس در کشور ترکیه با ابراز تأسف از درگذشت اکبر عبدی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و جامعه هنری کشور تسلیت گفت.
باقری در گفتگو با مهر اظهار داشت: این ضایعه را تسلیت میگویم. مرحوم اکبر عبدی مرد بسیار شریفی بود. همه ما از دوران کودکی و نوجوانی با آثار هنری او خاطره داریم و او با نقشآفرینیهای ماندگارش در قلب مردم ایران جای دارد.
وی ادامه داد: عبدی هنرمندی بسیار توانا، مردمی و خاکی بود و آثار فاخر و ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. اکبر عبدی از بزرگان سینما و کمدی ایران بود و درگذشت او در سن ۶۶ سالگی همه مردم را متأثر کرد.
مربی پرسپولیس با ابراز همدردی با بازماندگان این هنرمند گفت: این ضایعه را به خانواده او، جامعه هنری و سینمای ایران تسلیت میگویم و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای خانوادهشان صبر و شکیبایی آرزو دارم.
باقری همچنین با اشاره به آشنایی خود با این هنرمند فقید افزود: چند بار این افتخار را داشتم که با اکبر عبدی ملاقات کنم. این دیدارها باعث خرسندی من بود. مرحوم عبدی فردی بسیار خوشبرخورد، متواضع و دوستداشتنی بود.
وی در ادامه درباره شرایط اردوی آمادهسازی پرسپولیس در ترکیه نیز گفت: در حال انجام برنامههای تمرینی خود هستیم و اردوی خوبی را در ترکیه پشت سر میگذاریم. امیدوارم این اردو و تمرینات، زمینهساز اتفاقات خوب برای پرسپولیس در فصل پیش رو باشد.
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