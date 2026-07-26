به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر محمدی در جلسه هماهنگی برگزاری این مراسم با اشاره به نامگذاری هشتم مرداد به عنوان روز زنجان و بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، افزود: به همین مناسبت ویژه‌برنامه‌هایی در دو بخش و در شهرهای زنجان و سهرورد تدارک دیده شده است.

وی اظهار داشت: نخستین بخش این برنامه‌ها عصر روز چهارشنبه هفتم مرداد از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مجموعه مهرانه زنجان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: در این مراسم، جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و جمعی از استادان و فلاسفه کشور حضور خواهند داشت که اسامی نهایی آنان متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.

محمدی با بیان اینکه این مراسم از جمله برنامه‌های فاخر فرهنگی استان خواهد بود، گفت: در جریان این آیین، علاوه بر سخنرانی‌های تخصصی، برنامه‌های فرهنگی متنوعی نیز اجرا می‌شود و از یک قرآن نفیس رونمایی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ادامه داد: بخش دوم این ویژه‌برنامه‌ها صبح روز پنجشنبه در شهر سهرورد برگزار می‌شود و مهمانان حاضر در مراسم زنجان به این شهر منتقل خواهند شد و در این برنامه، بازدید از محل احداث مرکز سهروردی‌شناسی و آیین کلنگ‌زنی این مرکز با حضور مسئولان و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه کشور انجام خواهد شد.

وی با اشاره به حضور اصحاب رسانه در این رویداد خاطرنشان کرد: برای خبرنگاران نیز ظرفیت ۱۵ نفره در نظر گرفته شده است تا ضمن حضور در برنامه زنجان، در مراسم شهر سهرورد نیز شرکت کنند و این رویداد را پوشش خبری دهند.

محمدی هدف از برگزاری این مراسم را پاسداشت جایگاه علمی شیخ شهاب‌الدین سهروردی عنوان کرد و گفت: شیخ اشراق از بزرگ‌ترین نوابغ حوزه فلسفه به شمار می‌رود که توانست فلسفه ایرانی را با فلسفه اسلامی تلفیق کند و آثار ارزشمندی از خود بر جای بگذارد.

وی همچنین با اشاره به ثبت رسمی هشتم مرداد به عنوان روز زنجان در تقویم کشور افزود: بزرگداشت روز زنجان فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی این استان در سطح ملی است و امیدواریم برگزاری این برنامه‌ها گامی مؤثر در شناساندن هرچه بیشتر جایگاه فرهنگی زنجان باشد.