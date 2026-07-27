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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۶

تولید بیش از ۲.۴ میلیارد کیلووات‌ساعت برق در نیروگاه‌های تهران

تولید بیش از ۲.۴ میلیارد کیلووات‌ساعت برق در نیروگاه‌های تهران

تهران- سرپرست شرکت تولید نیروی برق تهران از تولید بیش از ۲ میلیارد و ۴۶۹ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخاری از تولید ۲ میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۲۵۳ هزار کیلووات‌ساعت انرژی الکتریکی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ در نیروگاه‌های تحت مدیریت این شرکت خبر داد.

وی که سرپرست شرکت تولید نیروی برق تهران است، اظهار کرد: این میزان تولید سهم مؤثری در تأمین برق پایدار و پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور داشته است.

فخاری با قدردانی از تلاش کارکنان، افزود: این موفقیت حاصل کار تیمی، اجرای منظم برنامه‌های تعمیراتی، بهره‌برداری هدفمند از واحدهای تولیدی و حفظ آمادگی عملیاتی نیروگاه‌ها برای پاسخگویی به نیاز شبکه برق کشور است.

سرپرست شرکت تولید نیروی برق تهران با تأکید بر ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات، تصریح کرد: افزایش بهره‌وری، مدیریت بهینه ظرفیت‌های تولید و استفاده حداکثری از توان تخصصی نیروی انسانی از مهم‌ترین رویکردهای این شرکت در تأمین پایدار انرژی الکتریکی است.

وی سرمایه انسانی را مهم‌ترین پشتوانه صنعت برق دانست و خاطرنشان کرد: تداوم این دستاوردها در گرو همدلی، برنامه‌ریزی منسجم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان برای حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور است.

کد مطلب 6900166

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