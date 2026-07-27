مشکل کمبود اتوبوس در ناحیه غرب شهرکرد باید حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاتی صبح دوشنبه در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورا با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در ارائه خدمات حملونقل عمومی، اظهار کرد: توزیع ناوگان اتوبوسرانی باید متناسب با جمعیت، وسعت مناطق و طول خطوط انجام شود تا شهروندان در نقاط مختلف شهر از خدمات مناسب و متوازن وبا کمترین زمان معطلی بهرهمند شوند.
وی با اشاره به مطالبات شهروندان ناحیه غرب شهرکرد، افزود: کمبود اتوبوس، فاصله زمانی زیاد بین سرویسها و مشکلات سیستم سرمایشی برخی اتوبوسها از مهمترین دغدغههای مردم این منطقه است و انتظار میرود با بازنگری در نحوه توزیع ناوگان، این مشکلات برطرف شود.
بیاتی خاطرنشان کرد: لازم است گزارشی کارشناسی از تعداد اتوبوسهای فعال، جمعیت تحت پوشش و طول خطوط در مناطق مختلف شهر تهیه شود تا بر اساس شاخصهای واقعی، نسبت به مدیریت و توزیع عادلانه ناوگان وپوشش نقاط محروم ازاین خدمات تصمیمگیری شود.
نائبرئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه به برخی مشکلات موجود در حوزه شهرسازی و رسیدگی به پروندههای ساختمانی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد مشاهده میشود کارشناسان در بررسی پروندههای ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰، ساختمانهایی را که بر اساس پروانههای سنوات گذشته و ضوابط حاکم در زمان صدور پروانه احداث شدهاند، با ضوابط و مقررات جدید طرح جامع مورد ارزیابی قرار میدهند که این رویه صحیح نیست.
وی تأکید کرد: ملاک رسیدگی و کارشناسی پروندهها باید قوانین و ضوابط زمان صدور پروانه ساختمانی باشد و اعمال مقررات جدید برای پروندههای گذشته میتواند موجب تضییع حقوق شهروندان و ایجاد نارضایتی شود.
بیاتی همچنین با اشاره به وضعیت اراضی برم پهنه تصریح کرد: اختلاف میان نقشههای مصوب و آنچه در مرحله اجرا انجام شده ودوگانگی ناشی از اقدامات، نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است و لازم است ابعاد این موضوع با شفافیت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرد تا از تضییع حقوق شهرداری جلوگیری شود.
وی در پایان بر لزوم نظارت مستمر بر روند کارشناسی پروندههای ساختمانی، رعایت دقیق ضوابط قانونی و پیگیری مطالبات شهروندان در حوزه حملونقل عمومی تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری باید با نگاه قانونمدار و عدالتمحور، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم کند.
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