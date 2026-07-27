ساخت ورزشگاه ساحلی در حریم دریای فریدونکنار متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار تصاویر و فیلم‌هایی در فضای مجازی درباره انجام عملیات عمرانی در حریم ۶۰ متری ساحل دریای فریدونکنار، موضوع با دستور اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های بابل، بابلسر و فریدونکنار در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، تیم واکنش سریع یگان حفاظت منابع طبیعی با حضور در محل، بررسی‌های میدانی را انجام داد که نتایج آن نشان داد عملیات احداث ورزشگاه ساحلی با چمن مصنوعی و اجرای کانال‌کشی با مشارکت شهرداری، شورای اسلامی شهر، اداره ورزش و جوانان و هیئت فوتبال شهرستان فریدونکنار در حال انجام است.

پس از اعلام موضوع به دادستان شهرستان فریدونکنار، دستور فوری توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از ادامه فعالیت‌های عمرانی را صادر کرد.

همچنین با هماهنگی نیروی انتظامی شهرستان، صورت‌جلسه مربوط تنظیم و برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دادسرای فریدونکنار ارسال شد.

این اقدام با هدف صیانت از حریم قانونی ۶۰ متری دریا، جلوگیری از هرگونه تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ساحلی و اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از اراضی ملی انجام شده است.