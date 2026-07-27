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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

۲ دندان‌پزشکی غیرمجاز و یک آرایشگاه زنانه در خرم‌آباد پلمب شدند

۲ دندان‌پزشکی غیرمجاز و یک آرایشگاه زنانه در خرم‌آباد پلمب شدند

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: دو مرکز دندان‌پزشکی غیرمجاز و یک آرایشگاه زنانه در خرم‌آباد پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای صیانت از سلامت عمومی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با اشراف اطلاعاتی و گزارش‌های مردمی، دو مرکز دندانپزشکی غیرمجاز و یک آرایشگاه زنانه به دلیل دخالت در امور پزشکی و اقدامات غیرحرفه‌ای را در خرم‌آباد شناسایی کردند.

پس از بررسی‌های لازم و هماهنگی قضایی، اکیپی از پلیس نظارت بر اماکن و کارشناسان علوم پزشکی به محل‌های موردنظر اعزام و ضمن پلمب این واحدها، افراد خاطی را با تشکیل پرونده جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.

پلیس لرستان به افراد سودجو که سلامت شهروندان را دست‌مایه اقدامات غیرقانونی قرار می‌دهند، هشدار می‌دهد که با رصد دقیق و قاطعیت کامل با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلامت برخورد خواهد کرد.

از همشهریان عزیز درخواست می‌شود ضمن خودداری از مراجعه به مراکز غیرمجاز، هرگونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6900992

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