تاکید پزشکی قانونی بر ضرورت حفظ کرامت اجساد در حوادث

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد ولیزاده در کارگاه آموزشی مدیریت کرامتآمیز اجساد در مواقع اضطراری و بلایا برای امدادگران هلال احمر که صبح امروز سهشنبه ششم مرداد ماه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت اقدامات اولیه در صحنه بروز حوادث و بلایای طبیعی گفت: از آنجا که امدادگران هلال احمر در خط مقدم جست و جو و جمعآوری اجساد قرار دارند، هر گونه اقدام اصولی و درست آنان در صحنه حادثه به افزایش دقت در تشخیص هویت نهایی کمک قابل توجهی می کند.
وی با اشاره به اینکه جستوجوی صحیح باید توأم با مستندسازی دقیق باشد، افزود: عکسبرداری علمی از صحنه، ثبت درست محل کشف جسد، نحوه قرارگیری پیکر و انتقال دقیق متعلقات شخصی با حفظ زنجیره انتقال اطلاعات، نقش تعیینکنندهای در تشخیص هویت دقیق و تسریع در پاسخدهی خواهد داشت.
مدیرکل امور آموزش سازمان هدف نهایی این فرایند را تشخیص هویت و تحویل کرامتآمیز اجساد به اولیای دم عنوان کرد و اظهار داشت: مدیریت صحیح اجساد در بلایا، زنجیرهای پیوسته است که از فاز بازیابی و جمعآوری در صحنه آغاز شده و تا انتقال و تشخیص هویت دقیق و در نهایت تحویل کرامتآمیز اجساد به اولیای دم و بستگان ادامه مییابد.
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