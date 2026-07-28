اجرای نزدیک به ۱۵ پروژه ملی در وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سی‌وسومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، از دغدغه و پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور برای فعال‌تر شدن شورای عتف از ابتدای دولت قدردانی کرد.

سیمایی با اشاره به جایگاه این شورا اظهار کرد: شورای عالی عتف نهادی فرادستگاهی با ۱۱ کمیسیون تخصصی است که مأموریت اصلی آن ایجاد انسجام و هماهنگی در حوزه پژوهش کشور است.

وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم این دوره، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت بوده است، افزود: این روند که با پیگیری‌های پزشکیان و عارف شتاب گرفته، از مهم‌ترین جلوه‌های تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود.

وزیر علوم همچنین از تشکیل دفتر راهبری حل کلان‌مسائل ملی ذیل معاونت پژوهشی وزارت علوم پس از جنگ خبر داد و گفت: این دفتر مسئولیت هدایت پروژه‌های ملی را بر عهده دارد و تاکنون اجرای نزدیک به ۱۵ پروژه ملی از سوی دستگاه‌های اجرایی دولت به آن واگذار شده است.

سیمایی ادامه داد: علاوه بر این، در نشست‌های رئیس‌جمهور با گروه‌های مختلف استادان دانشگاه، مسائل و چالش‌های کشور شناسایی شده و برای هر موضوع، پژوهشگران و تیم‌های تخصصی تعیین شده‌اند که هم‌اکنون در حال انجام مأموریت‌های خود هستند.

وی با ابراز خرسندی از افزایش نقش دانشگاه در حل مسائل کشور، تأکید کرد: حضور دو شخصیت دانشگاهی در رأس دولت موجب شده ارتباط دانشگاه با جامعه بیش از گذشته تقویت و احساس مسئولیت دانشگاهیان نسبت به مسائل ملی افزایش یابد. البته هنوز در آغاز این مسیر قرار داریم و ظرفیت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور بسیار فراتر از وضع موجود است و امیدواریم این ظرفیت بیش از پیش در خدمت حل مسائل کشور قرار گیرد.

