توقیف ۲۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، انتظامی شهرستان رومشکان در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و باهدف ارتقای آرامش شهروندان، طرح برخورد با موتورسیکلتهای متخلف را در دستور کار قرار دادند .
بر اساس این گزارش در ۴۸ گذشته تعداد ۲۰ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک، پلاک مخدوش و بعضاً موجبات آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت در سطح معابر و... شده بودند، توقیف و روانه پارکینگ شدند.
پلیس ضمن تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای رعایت حقوق شهروندان و انضباط بخشی صورتگرفته است، اعلام کرد که این طرح، بهصورت مستمر در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.
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