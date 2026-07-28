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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

توقیف ۲۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در رومشکان

توقیف ۲۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در رومشکان

رومشکان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف ۲۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف در شهرستان رومشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتظامی شهرستان رومشکان در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و باهدف ارتقای آرامش شهروندان، طرح برخورد با موتورسیکلت‌های متخلف را در دستور کار قرار دادند .

بر اساس این گزارش در ۴۸ گذشته تعداد ۲۰ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک، پلاک مخدوش و بعضاً موجبات آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت در سطح معابر و... شده بودند، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

پلیس ضمن تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای رعایت حقوق شهروندان و انضباط بخشی صورت‌گرفته است، اعلام کرد که این طرح، به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.

کد مطلب 6901434

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