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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۴

۳ شهرستان خوزستان بامداد امروز مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت

۳ شهرستان خوزستان بامداد امروز مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله موشکی به نقاطی در شهرستان های آبادان، شادگان و اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی بامداد امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: بامداد امروز نقاطی در اطراف شهر آبادان توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین نقاطی در اطراف شهر شادگان نیز هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ادامه داد: نقاطی در اطراف شهر اروندکنار واقع در شهرستان آبادان نیز در این حمله موشکی هدف قرار گرفت.

حیاتی بیان کرد: افزون بر این نقاطی در اطراف شهر اهواز و همچنین نقاطی در شهر اهواز نیز مورد حمله موشکی قرار گرفته است.

کد مطلب 6903459

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