۳ شهرستان خوزستان بامداد امروز مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی بامداد امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: بامداد امروز نقاطی در اطراف شهر آبادان توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین نقاطی در اطراف شهر شادگان نیز هدف حمله موشکی قرار گرفته است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ادامه داد: نقاطی در اطراف شهر اروندکنار واقع در شهرستان آبادان نیز در این حمله موشکی هدف قرار گرفت.
حیاتی بیان کرد: افزون بر این نقاطی در اطراف شهر اهواز و همچنین نقاطی در شهر اهواز نیز مورد حمله موشکی قرار گرفته است.
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