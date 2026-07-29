«جنگ و صلح» به سبک ترامپ؛ ادامه اظهارات ضد و نقیض علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر در سخنانی همزمان بر ادامه فشار نظامی علیه ایران و امکان دستیابی به توافق با تهران تأکید کرد.

ترامپ مدعی شد: با قدرت به ایران حمله خواهیم کرد و آنها این موضوع را می‌دانند.

وی در ادامه با تکرار سخنانش ادعا کرد: با قدرت به ایران حمله خواهیم کرد و خواهیم دید که آیا می‌توانیم به توافقی دست پیدا کنیم.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد: ایرانی‌ها شب گذشته پنج موشک شلیک کردند که همه آنها رهگیری و سرنگون شدند.

ترامپ همچنین گفت که درباره آنچه در مصر رخ داده، گزارشی دریافت کرده است، اما جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نداد.

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ادعای ماه های اخیر خود درباره تعامل با ایران را تکرار کرد و مدعی شد: ما اکنون با یک مجموعه و گروه متفاوت در داخل ایران طرف هستیم و تعامل داریم؛ آن‌ها از ما عذرخواهی کرده‌اند، اما با این حال و در هر صورت، ما ضربه سختی به آن‌ها خواهیم زد.

ترامپ در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره شایعات مربوط به همکاری‌های نظامی پکن و تهران و احتمال ارسال ۴۰۰ پرتابگر راکتی از سوی چین به ایران نیز گفت: اگر چنین گزارشی صحت داشته باشد، برای من بسیار تعجب‌آور خواهد بود.

وی مدعی شد: شی [جین‌پینگ] پیش‌تر به من اطمینان داده بود که در این مسئله مشارکت نخواهد کرد و خود او نیز می‌داند که اگر چنین اتفاقی بیفتد، من به‌شدت ناامید خواهم شد.

رئیس جمهوری آمریکا با اتخاذ موضعی خصمانه، خواستار تشدید فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران شد و اعلام کرد که مایل است کنگره آمریکا تعرفه‌های تنبیهی علیه ایران را به لایحه دوجناحی تحریم‌های روسیه اضافه کند.

ترامپ افزود: در همین راستا، تعرفه‌های گمرکی و اقتصادی سنگین نباید فقط علیه شرکای روسیه اعمال شود، بلکه باید شرکای اقتصادی ایران را نیز در بر بگیرد.

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به توافق اخیر خود با سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه افزود: لیندسی [گراهام] به دنبال این موضوع بود.

وی افزود: در مقطع فعلی نیازی نیست که مجلس نمایندگان آمریکا تعطیلات خود را برای بررسی پیش‌نویس قانون تحریم‌ها علیه روسیه قطع کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به بحران‌های داخلی اروپا و انگلیس پرداخت و مدعی شد که وضعیت مهاجرت به قاره اروپا بی‌سابقه است.

ترامپ ادعا کرد: مهاجرانی از آفریقا، آمریکای جنوبی و بخش‌های مختلف آسیا در حال هجوم به اروپا هستند؛ این یک تهاجم تمام‌عیار است و انگلیس یکی از اهداف اصلی این سیل مهاجرتی است.

وی با بحرانی خواندن شرایط لندن، به مواضع «اندی برنهام» نخست وزیر جدید انگلیس اشاره کرد و افزود: برنهام باید صراحتاً درباره مهاجرت صحبت کند، چرا که این پدیده در حال نابود کردن انگلیس است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنهام می‌تواند انگلیس را به سمت شکوفایی هدایت کند، گفت: او موضع بسیار درستی اتخاذ کرده و خواستار آزادی استخراج نفت از دریای شمال شده است؛ اقدامی که در صورت تحقق، انگلیس را مجدداً به کشوری ثروتمند تبدیل خواهد کرد.

ترامپ بار دیگر افزود: برنهام به من وعده داده که روند تولید و استخراج نفت در دریای شمال را آغاز کند.

ترامپ با انتقاد از سیاست‌های زیست‌محیطی اروپا، به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر را نشانه ضعف اقتصادی دانست و مدعی شد: هر زمان که آسیاب‌های بادی را در کشوری می‌بینید، یعنی با یک جامعه و اقتصاد رو به افول روبه‌رو هستید.

وی در پایان گفت: من به زلنسکی اعلام کردم که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین هستم. روابط خوب خود را با هر دو طرف یعنی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به طور هم‌زمان حفظ کرده‌ام.