سنتکام پایان تجاوز جدید به ایران را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای که در صفحه رسمی خود به اشتراک گذاشت، مدعی شد نیروهای این فرماندهی ساعت ۱۰ شب به وقت شرق آمریکا در تاریخ ۲۹ ژوئیه، موج سنگینی از حملات علیه ایران را با موفقیت به پایان رسانده‌اند.

سنتکام ادعا کرد در این عملیات، ده‌ها هدف وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مراکز دیده‌بانی و پدافند ساحلی و همچنین توانمندی‌های دریایی ایران هدف قرار گرفته است

در این بیانیه ادعا شده است که هدف از این حملات، کاهش بیشتر توانمندی ایران و نیروهای هم‌پیمان آن برای تهدید نیروهای آمریکایی، کشتی‌های تجاری و کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس بوده است.

سنتکام همچنین مدعی شد نیروهای سپاه پاسداران در ۲۸ ژوئیه چندین موشک بالستیک را در یک حمله غافلگیرانه به سوی نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کردند، اما تمامی این موشک‌ها رهگیری و منهدم شدند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در پایان اعلام کرد بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی هم‌اکنون در خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده‌باش کامل به سر می برند.