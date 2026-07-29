به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، در دیدار با بازنشستگان تشکلهای کارگری و بازنشستگی که در چارچوب سلسله نشستهای «هماندیشی برای تحولآفرینی» برگزار شد، گفت: در حال حاضر ماهانه برای حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری پرداخت میشود.
وی افزود: جمعیت مستمری بگیر شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرریبگیران بیمه بیکاری است و از نظر تعداد، حدود ۳ برابر جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و حدود ۱.۵ برابر مجموع سایر صندوقهای بازنشستگی کشور است.
سالاری به تعامل مناسب با نمایندگان مجلس و دولت و رویکرد کارشناسی و مستدل اشاره و از همکاریهای آنان با سازمان تأمین اجتماعی قدردانی کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین، نقش دولت و نمایندگان مجلس را در همراهی با سازمان تأمیناجتماعی جهت پیشبرد اهداف کلان حوزه تأمین اجتماعی مثبت ارزیابی و بر استمرار تعامل سازنده سازمان و ارکان دولت و مجلس تأکید کرد.
سالاری افزود: پیگیریهای موفق، با منطق و استدلال قوی صورت میگیرد و نکته مهم اینکه تمامی مطالبات مطرح شده در جلسات هماندیشی، فهرست شده و به صورت «کتابچه پاسخگویی» به نمایندگان ارائه خواهد شد.
وی در ادامه از برنامهریزی برای تسویه تمامی مطالبات شرکت بیمهگر بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان از طریق روشهای مختلف تأمین مالی، طبق توافق صورت گرفته خبر داد.
سالاری به همکاری بیسابقه دولت در پرداخت بدهیها (۲۷۷ همت در قانون بودجه) اشاره کرد و افزود: این کار از طریق اوراق مالی صورت میگیرد و اولویت تخصیص این منابع، تسویه بدهی با مراکز درمانی و داروخانهها برای ارائه خدمات بهتر است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به برنامه عملیاتی و چشمانداز آینده ۳۲ برنامه اصلاحی اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۲۰ مورد توسط خود سازمان اجرا شده، هفت مورد با آییننامههای دولتی محقق شده و ۱۲ مورد نیازمند مصوبات مجلس است.
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