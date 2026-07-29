سنتکام تجاوز دوباره به ایران را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی تروریست‌های آمریکا (سنتکام)، در بیانیه ای در صفحه رسمی خود، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از ساعت ۲۰:۰۰ به وقت شرق آمریکا حملات خود به ایران را آغاز کرده‌اند.

در این بیانیه ادعا شده است که این حملات، پاسخی قاطع به تلاش‌های روز گذشته ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه خاورمیانه است.

ساعتی قبل‌تر، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ارتش آمریکا در حال اجرای حملات هوایی به اهدافی در داخل ایران است.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که ارتش آمریکا حملات هوایی خود را در داخل خاک ایران آغاز کرده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره محل این حملات، اهداف مورد حمله یا خسارات احتمالی ناشی از آنها منتشر نشده است.

چند مقام آمریکایی به روزنامه وال استریت ژورنال گفته اند که «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا از یک عملیات هوایی گسترده و فشرده علیه ایران حمایت می‌کند.

پیشتر سخنگوی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در گفتگو با این رسانه مدعی شد که این وزارتخانه هر لحظه برای اجرای دستورات رئیس‌جمهوری این کشور آمادگی کامل دارد.

این روزنامه ساعتی پیش همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی ادعا کرد که ترامپ به سوی اتخاذ پاسخی تشدید کننده علیه ایران متمایل است، اما هنوز دامنه و ابعاد این پاسخ را نهایی نکرده است.

چند مقام دیگر آمریکایی که وال‌استریت ژورنال از آنها به منابع آگاه تعبیر کرده نیز اعلام کرد که «برد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) طرحی را برای انجام یک عملیات تنبیهی علیه ایران آماده کرده که به ادعای این رسانه «ممکن است دو هفته به طول بینجامد».

بر اساس این گزارش، گزینه پیشنهادی فرمانده سنتکام بر انجام یک تشدید گسترده در جنگ با ایران متمرکز است.

همچنین سخنگوی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در گفتگو با وال‌استریت ژورنال مدعی شد که این وزارتخانه هر لحظه برای اجرای دستورات رئیس‌جمهوری این کشور آمادگی کامل دارد.

چند مقام دیگر آمریکایی نیز به وال استریت گفته اند که کوپر بر تشدید حملات هوایی برای تضعیف توانمندی‌های ایران تأکید داشته است.

این مقامات در ادامه برای سرپوش گذاشتن بر کمبود تجهیزات پدافندی آمریکا و متحدانش منطقه ای اش مدعی شدند: ستاد مشترک ارتش بر این باور نیست که کاهش ذخایر تسلیحاتی، مانع از سرگیری عملیات علیه ایران شود.

مقام آمریکایی: حملات کنونی واشنگتن شامل مجموعه گسترده‌ای از اهداف است



یک مقام آمریکایی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز مدعی شد که حملات کنونی واشنگتن در ایران شامل مجموعه بسیار گسترده ای از اهداف می‌شود.