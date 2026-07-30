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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۳

شهادت ۲ نفر از هموطنان در حمله آمریکا به قشم؛ یک نفر همچنان مفقود است

شهادت ۲ نفر از هموطنان در حمله آمریکا به قشم؛ یک نفر همچنان مفقود است

بندرعباس- دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شهادت دونفر از هموطنان در حمله جنایتکارانه آمریکا به قشم را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در رابطه با آخرین وضعیت شهدا و مجروحان جنایت آمریکا در قشم به شرح زیر است،

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به اطلاع مردم شریف استان هرمزگان می‌رساند، در پی حمله به یک واحد مسکونی در شهر قشم و ادامه عملیات آواربرداری، تاکنون پیکر دو نفر از شهدای این حادثه از زیر آوار خارج شده است و تلاش نیروهای امدادی برای یافتن کودک دیگر این خانواده همچنان ادامه دارد.

پیش از این نیز دو کودک مصدوم (۷ ساله و ۱۱ ساله) از زیر آوار نجات یافته و به مراکز درمانی منتقل شدند.

بر اساس آخرین گزارش تیم‌های درمانی، وضعیت عمومی این دو کودک پایدار بوده و خطر جدی آنان را تهدید نمی‌کند.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن تسلیت به خانواده داغدار این حادثه، اعلام می‌کند تمامی ظرفیت‌های درمانی و امدادی برای رسیدگی به مصدومان و پشتیبانی از عملیات امدادرسانی به کار گرفته شده است.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

کد مطلب 6903456

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