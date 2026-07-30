شهادت ۲ نفر از هموطنان در حمله آمریکا به قشم؛ یک نفر همچنان مفقود است

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در رابطه با آخرین وضعیت شهدا و مجروحان جنایت آمریکا در قشم به شرح زیر است،
بسمالله الرحمن الرحیم
به اطلاع مردم شریف استان هرمزگان میرساند، در پی حمله به یک واحد مسکونی در شهر قشم و ادامه عملیات آواربرداری، تاکنون پیکر دو نفر از شهدای این حادثه از زیر آوار خارج شده است و تلاش نیروهای امدادی برای یافتن کودک دیگر این خانواده همچنان ادامه دارد.
پیش از این نیز دو کودک مصدوم (۷ ساله و ۱۱ ساله) از زیر آوار نجات یافته و به مراکز درمانی منتقل شدند.
بر اساس آخرین گزارش تیمهای درمانی، وضعیت عمومی این دو کودک پایدار بوده و خطر جدی آنان را تهدید نمیکند.
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن تسلیت به خانواده داغدار این حادثه، اعلام میکند تمامی ظرفیتهای درمانی و امدادی برای رسیدگی به مصدومان و پشتیبانی از عملیات امدادرسانی به کار گرفته شده است.
اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
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