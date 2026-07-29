الزیدی: مدارک ادعایی منشأ حملات از خاک عراق را ارائه کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لبنان ۲۴، علی فالح الزیدی فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست‌وزیر عراق به دنبال تجاوز آمریکایی- سعودی به کشورش اعلام کرد: خواستار ارائه شواهد و مدارک در خصوص ادعای سرچشمه گرفتن حملات از خاک عراق هستیم.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست‌وزیر عراق در این خصوص گفت: تجاوز سعودی- آمریکایی، تلاش‌ ها برای تحقیق درباره آنچه پیرامون هدف قرار گرفتن عربستان مطرح شده است را مختل کرد.

گفتنی است که ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای حمله به مقرهای حشد شعبی در شماری از مناطق عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از نیروهای این سازمان شده است را محکوم کرد و آن را تجاوز غیرقابل قبول و نقض آشکار حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی آن به شمار آورد که با اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل در تضاد است.