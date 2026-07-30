جعفری: رگبارهای پراکنده تا اواسط هفته آینده در گلستان ادامه دارد

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی الگوهای پیشیابی نشان میدهد از امروز تا اواسط هفته آینده، گذر امواج کمدامنه از فراز استان موجب افزایش ابر در برخی ساعات خواهد شد.
وی افزود: در این مدت، بهویژه در مناطق کوهپایهای و ارتفاعات، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده و موقتی مهیا است و احتمال بارشهای نقطهای در این نواحی وجود دارد.
جعفری با اشاره به وضعیت دمای هوا خاطرنشان کرد: طی روزهای پیشرو تغییر محسوسی در دمای استان پیشبینی نمیشود و دما با نوسانات جزئی، در محدوده فعلی باقی خواهد ماند.
کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان، بهویژه ساکنان و گردشگران مناطق کوهستانی، خواست با توجه به احتمال بارشهای پراکنده، آخرین اطلاعیهها و پیشبینیهای هواشناسی را دنبال کنند.
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