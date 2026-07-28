به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان ازنا در راستای تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و باهدف مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، با بهره‌گیری از اشراف کامل اطلاعاتی موفق به شناسایی یک خرده‌فروش مواد مخدر در سطح این شهرستان شدند.

متهم که دارای سابقه کیفری در زمینه مواد مخدر بود، با هماهنگی قضائی، در یک عملیات ضربتی دستگیر، در بازرسی از مخفیگاه و محل فعالیت وی، مقدار ۴۳۰ گرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد.

متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

پلیس از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و فعالیت غیرقانونی افراد را در زمینه خریدوفروش مواد مخدر، از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند تا اقدامات لازم در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد.