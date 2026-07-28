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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

تغییرات مدیریتی و انتصابات مرداد ماه در استان تهران

تغییرات مدیریتی و انتصابات مرداد ماه در استان تهران

تهران- طی احکام و مراسم‌های جداگانه، تعدادی از مسئولان در شهرستان‌های استان تهران در مرداد ماه انتصاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر با صدور احکام جداگانه و برگزاری آیین‌های معارفه، تغییراتی در مدیریت برخی نهادهای استان تهران انجام شد.

بر این اساس، حجت‌الاسلام ناصر صابری با حکم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان تهران به عنوان امام جمعه جدید نسیم‌شهر منصوب و در مراسمی با حضور مسئولان شهرستان بهارستان معرفی شد.

تغییرات مدیریتی و انتصابات مرداد ماه در استان تهران

همچنین محسن فیض‌اللهی با حکم حبیب ستوده‌نژاد، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران، به عنوان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان منصوب شد و از خدمات رئیس پیشین این اداره نیز قدردانی به عمل آمد.

تغییرات مدیریتی و انتصابات مرداد ماه در استان تهران

در دماوند نیز علی نصیری در آیین تکریم و معارفه با حضور فرماندار شهرستان، به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام‌نور مرکز دماوند معرفی شد.

تغییرات مدیریتی و انتصابات مرداد ماه در استان تهران

همچنین علی علیپور با حکم مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، ریاست اداره راه و شهرسازی دماوند را بر عهده گرفت که در حکم وی، پیگیری پروژه‌های نهضت ملی مسکن، صیانت از اراضی دولتی، رفع تصرفات غیرمجاز و تکریم ارباب رجوع به عنوان اولویت‌های کاری مورد تأکید قرار گرفته است.

تغییرات مدیریتی و انتصابات مرداد ماه در استان تهران

در رباط‌کریم نیز پس از استعفای شهردار، حمید برزا با تصمیم مدیریت شهری به عنوان سرپرست شهرداری منصوب شد. وی که پیش از این معاون خدمات شهری شهرداری رباط‌کریم بود، تا زمان انتخاب شهردار جدید مسئولیت اداره این مجموعه را بر عهده خواهد داشت.

تغییرات مدیریتی و انتصابات مرداد ماه در استان تهران

کد مطلب 6901521

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